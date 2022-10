ADELANTÓ QUE SE ACTUALIZARÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Lo anunció en medio del paro de UTA, que se cumple también hoy. Dijo que ese precio «se mantendrá un tiempo».

En medio de los inconvenientes por la falta de transporte público a causa del paro de colectivos que motorizó la UTA en el interior del país, el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Raúl Chico, anunció que en los próximos días se implementará una suba al boleto urbano que llevará el mínimo a $70. Con esa suba, durante su gestión al frente del Ministerio el costo del pasaje habrá crecido un 220% desde los $22 que costaba cuando llegó. El paro, a nivel provincial, podría seguir por tiempo indeterminado.

En declaraciones a Radio Ancasti, el ministro Chico adelantó que el precio del boleto «va a subir porque los números no están cerrando para nada». «Los aumentos en los costos de combustible, neumáticos y esta paritaria harán que suba el precio», dijo en alusión a la paritaria entre la UTA y las cámaras empresarias, que mantienen en vilo a todo el país con un paro de 48 horas que terminará hoy a la medianoche.

Según indicó el ministro, por cada boleto que se vende las empresas deberían recibir unos $177 de piso. «Ese valor se compone por el precio que paga el usuario (actualmente $45), más el subsidio nacional y el subsidio provincial. Lo que aporta la Provincia es inmenso, más de $1.200 millones. Lamentablemente las posibilidades de la Provincia hoy no alcanzan para que no aumente el boleto», explicó.

Fue en ese contexto que estimó que el boleto se irá a $70 y que esa suba se verá reflejada en las próximas dos o tres semanas.

La decisión está tomada, pero resta que se firme el decreto, que la información sea aprobada por la CNRT y luego que se refleje en el sistema SUBE. Allí está la demora.

De esta manera, durante su gestión al frente de este Ministerio el precio del boleto habrá aumentado un 220% en menos de un año. Chico asumió a fines de 2021 y en abril de este año aumentó el precio del mínimo de $22 a $35, teniendo en cuenta que el valor llevaba más de dos años sin actualizaciones: la última había sido en noviembre de 2019.

Dos meses después volvió a subirlo de $35 a $45, oportunidad en la que advirtió que el precio debería ser de $57 pero que la Provincia subsidiaba el resto del valor. Si el boleto sube a $70 este mes, el incremento del 220% habrá sido en apenas seis meses.

Chico aclaró, sin embargo, que una vez que llegue el nuevo precio «se mantendrá por un tiempo». «Con eso vamos a cerrar el año y en enero vamos a analizar cómo seguir», dijo el funcionario.

El paro, firme

Ayer no hubo acuerdo entre las empresas y la UTA, por lo que el paro continuará hoy en todo el interior del país. A nivel nacional, habrá una nueva audiencia el viernes.

El reclamo es un aumento salarial que lleve el básico a $150.000 correspondientes a septiembre, y con la intención de que llegue a diciembre en los $200.000, tal como ya firmaron los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires. A nivel provincial, se suman las demoras en el pago de los haberes y advierten que el paro puede continuar a partir del viernes y por tiempo indeterminado.

Según explicó Juan Vergara, titular de UTA Catamarca-La Rioja, las empresas aducen demoras en la recepción de los subsidios y por eso no liquidaron los sueldos, pero la expectativa es que los choferes puedan cobrar hoy o mañana. «En caso de que los compañeros no cobren mañana (por hoy), el paro va a seguir el viernes y hasta que las empresas cumplan. El planteo es a las empresas, no al Gobierno», dijo.

