En la ceremonia, 77 niños de distintos establecimientos educativos de la jurisdicción realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, en un emotivo homenaje al legado del General Manuel Belgrano.

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el intendente Enzo Carrizo, encabezó en Saujil el acto principal por el Día de la Bandera.

En la ceremonia, 77 niños de distintos establecimientos educativos de la jurisdicción realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, en un emotivo homenaje al legado del General Manuel Belgrano.

Asimismo, 92 cadetes de segundo año de la Escuela de Cadetes de la Policía de Catamarca llevaron a cabo la Jura de Lealtad a la Bandera, reafirmando su compromiso con los valores patrios y el servicio a la comunidad.

La jornada reunió a autoridades provinciales, municipales, docentes, familias y vecinos, quienes acompañaron este significativo acto que fortalece el sentido de pertenencia y los valores cívicos de las nuevas generaciones.

También estuvieron presentes la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; la diputada provincial, María Argerich; los intendentes Francisco Gordillo (Pomán) y Carlos Luna (Mutquín), entre otras autoridades.