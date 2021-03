Música

La vocalista de Evanescence, Amy Lee, reveló que se inspiró en Billie para la realización de su nuevo material de estudio.

Billie Eilish suma otro admirador famoso y esta vez se trata de, nada más y nada menos que, Amy Lee, la reconocible líder de Evanescence.

La cantante elogió el estilo y entusiasmo de Eilish cuando habló sobre el proceso de escritura de su nuevo disco, “The Bitter Truth”,quinto álbum de estudio.

“Realmente me encanta el buen pop, como el buen pop oscuro. Entonces, con Billie Eilish, incluso más que su estilo, que es muy oscuro, lo que realmente amo de ella es su autenticidad. Es completamente ella misma. Veo muchas cosas en ella que me recuerdan a mí misma, especialmente cuando era más joven. Me inspiro en todo tipo de cosas, incluso el arreglo de las canciones. Como, “Oh, no terminaron en el coro. ¿Por qué no hacemos algo así? ‘” , confesó la cantante.

Amy Lee fue pionera y una de las mujeres más destacadas del rock a principios del siglo XXI. La cantante de “Bad Guy” tenía tan solo 21 años cuando el icónico ‘Bring Me to Life’ de Evanescence salió en 2003.

Tatiana Roust