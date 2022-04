PARA EL INTERIOR

El ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Raúl Chico, recordó que hace dos años no se actualiza el boleto.

El ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Raúl Chico, confirmó que en la primera semana de mayo se hará efectivo el incremento en el boleto del transporte interurbano. “Ya está redactado el decreto y solo falta que lo firme el gobernador”, dijo en diálogo con la prensa a lo que agregó que “esta decisión fue tomada porque está muy atrasado el costo de ese pasaje”.

Para justificar la decisión, el funcionario explicó que un viaje hacia Andalgalá “está entre 500 y 600 pesos, y un viaje a Tucumán, que son la misma cantidad de kilómetros, está en 1.800 pesos”.

Como otro ejemplo, agregó que el boleto de la Capital hasta Tinogasta está en 2.100 pesos y tiene una distancia similar del viaje de Capital a Belén que está a 600 pesos. “Esta diferencia se produce porque el viaje a Tinogasta es nacional al tocar una provincia que no es la nuestra”, explicó.

“Es necesario ir acomodando los valores porque si no, sinceramente a las empresas no les cierra el número y no vamos a quedar sin transporte”, dijo.

Chico indicó que la actualización del boleto interurbano será de alrededor de un 60%, similar al que se produjo en el boleto urbano en los primeros días de abril. “Tengamos en cuenta también que hace más de dos años que no sube, por lo que hay que actualizar con la inflación del 2020, de 2021 y de 2022”, sostuvo.

“Tenemos instrucciones del gobernador de que el boleto cueste lo menos posible y por eso, estamos haciendo un gran esfuerzo para que por lo menos el costo de inflación y la actualización que corresponde al 2020, la absorba el Estado. De esta forma, nos quedamos solo con la del 2021 que fue el 50% y lo que va del 2022 que está en un 16%”, añadió.

El funcionario afirmó que “se ha decidido tomar un incremento del 60%, con la inflación 2021 y parte de este año. El 40% que no se incrementa del 2020 es absorbido por el Gobierno”.

“Es un aporte importante, estamos hablando de cientos de millones de pesos que pone la Provincia, mientras que en el caso del transporte urbano tenemos el acompañamiento de Nación, que también pone varios cientos de millones de pesos de manera de que los catamarqueños podamos tener un boleto accesible”, sostuvo.

Transformación de recorrido

Por otra parte, Chico se refirió al proyecto que está llevando adelante su ministerio para modernizar el sistema de transporte urbano. “Le pasamos la propuesta a los transportistas y a los gremios. Nosotros hemos puesto un coordinador para que trabaje tanto con el gremio con como con las empresas para que saquemos un proyecto consensual antes del 25”, dijo.

El ministro afirmó que el proyecto “es bastante ambicioso” y que no solo pasa por cambiar y mejorar los recorridos”.

“También estamos buscando la electromovilidad. Estando en Brasil aproveché para ir a visitar una fábrica de colectivos eléctricos y hemos realizado muy buenos contactos por lo que es probable que los primeros días de mayo podamos tener una reunión en Catamarca por este tema”, dijo. Agregó que se proyecta la transferencia de pasajeros “donde el pasajero tome un colectivo en un lugar para luego tomar otro y no tenga que pagar dos veces boleto”.

Mencionó que se trabaja con Nación para que mediante una aplicación el pasajero sepa cuánto se demora el colectivo que está por tomar y se está hablando con la Municipalidad de la Capital para evitar embotellamientos en horarios picos, producto de las dobles filas de autos. “Vamos a ir mejorando lo que nosotros denominamos el humor de la gente”, concluyó.

Fuente: El Chasqui Digital