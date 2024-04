Mons. Urbanč en la Misa de Pascua

En la mañana de este 31 de marzo, el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, presidió la Misa de las 8.00, con transmisión radial, en el altar mayor de la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Madre del Valle, donde anoche presidió la Vigilia Pascual.

"¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristo ha Resucitado!", dijo en el inicio su homilía



















TEXTO COMPLETO DE LA HOMILÍA

Queridos hermanos:

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristo ha Resucitado!

Han pasado un poco más de 40 días desde que iniciamos el camino cuaresmal. El sentido de esos días, en los que la oración se hizo más intensa y tratamos de hacer presente la solidaridad con los últimos, era prepararnos para la fiesta que hoy celebramos, a fin de vivir con intensidad este día que es, sin duda, el más importante para quienes creemos en Jesús de Nazaret, el Cristo, Hijo de Dios, nacido de María Virgen.

El silencio y la austeridad de la Cuaresma dan paso ahora al gozo y la alegría porque Jesús, el Señor, ¡ha resucitado!… “¡No busquen entre los muertos al que vive! ¡El crucificado, no está aquí, ha resucitado!” (Lc 24,5). En estas dos frases encontramos el sentido más profundo de nuestra fe y la razón más sólida de nuestra esperanza. Somos hijos y discípulos del Dios que ha vencido a la muerte y con su triunfo nos abre el camino hacia una vida en plenitud en la que no estaremos sujetos a los avatares del tiempo y del espacio. Es, desde esta certeza del triunfo de la vida, que los cristianos interpretamos las diferentes situaciones de nuestra vida y, en especial, aquéllas que han dejado dolorosas cicatrices, pues para nosotros la muerte no tiene la última palabra, y, todos los sufrimientos, son mitigados en el encuentro con el único Dios vivo y Padre de todos, que desborda ternura, compasión, misericordia y amor.

Somos hijos y discípulos de un Dios que desde la primera hora de su manifestación es un canto a la vida. El caos y las tinieblas de la noche son disipadas por la primera luz en la mañana de la nueva creación.

La dispersión, que impedía luchar por un futuro promisorio para todos, se convierte, por medio de la vocación de Abraham, en llamada a ser pueblo y comunidad que busca el bien común y una tierra donde todos tengamos un lugar; la esclavitud, que negaba la posibilidad de la vida digna, es transformada en camino de libertad en la gesta del Éxodo liderada por Moisés y, en la primera hora de la Iglesia, la inmersión en las aguas del bautismo nos hace partícipes del paso de la muerte a la vida, de una humanidad caduca a una humanidad abierta al cambio.

Somos hijos y discípulos de un Dios que es, ante todo, Buena Noticia, porque la vida ha vencido. Pero, no somos ingenuos. Sabemos que hay mucho sufrimiento en el mundo y que son muchos los pueblos que siguen siendo crucificados por el odio y la sinrazón. Por ellos tomamos parte y por ellos queremos hacernos cargo de su realidad desde nuestra opción radical por el proyecto de Jesús que es la vida en abundancia para todos.

Aún en medio de los lamentos los cristianos seguimos, como Jesús, apostando tercamente por la vida. ¡Con Jesús hemos resucitado… vamos a Galilea!… Volver a Galilea es volver a los inicios de la vida de Jesús con su comunidad de discípulos. “La cosa empezó en Galilea”, dicen los evangelistas. Volver a Galilea es inaugurar un tiempo de gracia para volver a empezar y para reemprender la marcha de la historia desde la vida. Esta “segunda parte” de nuestro camino, hecho el paso de la muerte a la vida, ha de ser una manifestación clara de nuestra voluntad inquebrantable de trabajar por la vida digna para todos.

Ahora bien, ¿Cómo ser testigos y constructores de vida hoy?

*Somos testigos de Jesús resucitado cuando defendemos la vida aún a costa de nuestra propia vida. No hay vidas ni ciudadanos de primera y segunda categoría. Para nosotros, toda vida es objeto de nuestro cuidado y todo atropello contra la dignidad de cualquier ser humano es objeto de nuestra denuncia y compromiso por superarnos día a día.

*Somos testigos de Jesús resucitado cuando luchamos y trabajamos por la justicia que es la que genera las condiciones de posibilidad para vivir con la dignidad de hijos y hermanos.

*Somos testigos de Jesús resucitado cuando somos artesanos de paz y puentes de reconciliación entre los hombres y los pueblos que sufren el odio y la guerra. Desde la vida de Jesús, llamamos a todos los que empuñan las armas a que las depongan y, escuchando al profeta, las conviertan en podaderas y arados que generen trabajo y desarrollo con equidad. Un rotundo no a la fabricación de armas. El negocio más vil y nefasto.

*Somos testigos de Jesús resucitado cuando nuestras comunidades se caracteriza por la acogida y el respeto. No soñamos un mundo uniforme, soñamos un mundo diverso, y, para lograrlo, en nuestras comunidades debe haber lugar para todos.

*Somos testigos de Jesús resucitado cuando somos capaces de cantar y llorar porque la vida ha trasformado nuestro corazón de piedra en corazón de carne. En este día central de nuestra fe, no nos dejemos robar la alegría, no dejemos de soñar que un mundo distinto es posible con nuestro compromiso y no permitamos que desfallezca nuestra esperanza porque Jesús, ha resucitado: ¡Está Vivo, y vive desde siempre y para siempre!

María, Madre del Resucitado, ayúdanos a creer y a vivir como resucitados para que la luz de la Fe brille en cada ser humano. Amén.