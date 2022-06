La subsecretaria de Salud del municipio de la Capital, Fernanda Lagoria comentó

que continúan la consultas por enfermedades respiratorias en niños, sobre todo

bronquiolitis.

Al respecto, Lagoria en diálogo con Radio Nacionalseñaló que “Sabemos que se

adelantó la presencia de enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños,

básicamente los niños más pequeños, estamos viendo casos importantes y

bastante complicados de la famosa bronquiolitis”.

“Aumentó la consulta en los centros de salud periféricos y para que tengan en

cuenta los padres no dejar que pasen muchos días sin que sean evaluados porque

a medida que pasa el tiempo se va complicando”, afirmó.

En esa línea, agregó que “así lo que hemos visto es una ocurrencia temprana de

las enfermedades respiratorias y digamos con un grado de severidad un poco más

avanzado, no tan leves como uno esperaba en un principio”.

“Esto quiere decir que quizás la mayoría de los niños o niñas que se evalúan en

los centros de salud deben ser derivados al hospital de niños, que sabemos que

está pasando por una situación complicada y colapsado también por este tipo de

casuística”, aseguró.

Prevención de dengue

La doctora Fernanda Lagoria también comentó cómo trabajan en la prevención de

dengue realizando controles focales intra y peridomicilios.

En ese sentido, dijo que “nosotros tenemos todas las semanas programación con

respecto a las acciones concretas sobre dengue, desde que estamos en la gestión

estas acciones nunca han parado, con respecto a la prevención básicamente y lo

que se hace es el control focal tanto intradomiciliario y peridomiciliario y eso

significa poder evaluar lugares donde puede haber cúmulo de agua y eso pueda

predisponer a la proliferación de larvas y por ende al mosquito Aedes aegypti”.

“Tenemos esta semana programada para la zona norte que sería barrio Terebintos

Norte, Etapa A y Etapa B que incluyen distintos barrios, nos dividimos todo ese

territorio entre municipio, provincia y nación y se dividen las acciones para poder

llegar mucho más rápido y a la mayor cantidad de viviendas”, indicó.

Además, explicó que “el control focal específicamente es poder controlar dentro

del domicilio patios y techos para ver que no haya recipientes o acúmulos

importantes de agua, si los hay por qué están y de qué tipo. A pesar de la época

en la recorrida que hacemos por ahí hemos visto que aún tienen armada las

piletas que vienen del verano”.

“Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque es agua que si no la

cambiamos es un caldo de cultivo para la proliferación de la larva del mosquito.

Por otro lado, ver en el peridomicilio, alrededor que puede haber que nos pudiera

complicar ya que, si bien la probabilidad de lluvias es menor, pero seguramente

vamos a tener y predispone al acúmulo de agua”, apuntó.