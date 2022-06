Música

Luego de más de seis años desde su último álbum, se viene lo nuevo de PJ Harvey para el año que viene.

La Cantante y Poeta de 52 años admite que tardó “mucho tiempo” en terminar la continuación de ‘Hope Six Demolition Project’ y que aún no tiene título, pero la espera merece la pena.

“Estoy muy satisfecha.Me llevó mucho tiempo escribirlo para que saliera bien, pero al final me siento muy feliz con él”, expresó en una reciente entrevista con Rolling Stone.

La cantante de ‘Good Fortune’ también reveló que se inspiró en muchas bandas sonoras últimamente, incluidas las de Jonny Greenwood de Radiohead, mientras que también es fan de los trabajos en solitario de Thom Yorke y del álbum ‘Rough and Rowdy Ways’ de Bob Dylan.

“Cada vez me atrae más el trabajo de las bandas sonoras. Creo que, debido a mi amor por el cine y la televisión, a menudo me siento completamente fascinada por una banda sonora. Algunos de los mejores autores de bandas sonoras serían Jonny Greenwood, Mica Levi, Hildur Guðnadóttir, su banda sonora de Chernobyl, por ejemplo, Ryuichi Sakamoto”, dijo y añadió:

“Muy a menudo escucho música instrumental de películas, pero por lo demás, creo que de la música contemporánea me encantan los proyectos en solitario de Thom Yorke, pero también su trabajo con Smile. Las bandas de Mica Levi, su trabajo con Tirzah, su trabajo con Micachu and the Shapes, ‘Good Sad Happy Bad’. Dios, y hace poco me encontré con ‘All Thoughts Fly’ de Anna von Hausswolff, que me dejó de piedra. Me pareció increíble. Bob Dylan, me refiero a “Murder Most Foul”, fue absolutamente asombroso. Y no encuentro mayor placer que cuando veo a un artista que he admirado toda mi vida, haciendo su mejor trabajo como su obra más reciente. Pienso, ‘Oh, wow’. Eso me llena de placer. Y eso lo sentí con todo el álbum ‘Rough and Rowdy Ways’ de Bob Dylan“.

Pablo De Mattei

(DJ PAUL (AR))