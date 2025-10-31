En el cierre de una nueva semana de su recorrido por instituciones civiles y organismos públicos del medio, durante la mañana de este viernes 31 de octubre, la imagen peregrina de Nuestra Señora del Valle recibió el tributo de quienes realizan sus tareas diarias en los talleres de Vialidad Provincial. Con mucho entusiasmo, le dieron la bienvenida en el predio adornado especialmente para esta ocasión especial.

El padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, manifestó que “la imagen de María es una muestra del amor y la ternura que Dios tiene para con cada uno de nosotros”.

Luego de la lectura y la reflexión del Evangelio del día, rogó “que la presencia tierna de la Virgen María, nos ayude a descubrir nuestro corazón, mostrarle a Nuestra Madre qué tan cerca y qué tan lejos estamos de su Hijo Amado, Nuestro Salvador y Señor Jesucristo”, e invitó a rezar con alegría y esperanza la oración del Padrenuestro.

También le rezaron a la Madre Santísima “para que desde este lugar proteja a los hermanos que hacen sus tareas en distintos destacamentos de Vialidad” y resaltó que “en la entrada de cada destacamento hay una gruta, ahí está la presencia de la Virgen María. Eso debe alentarlos a creer y pensar que Dios está siempre con ustedes en cada una de esas imágenes de la Madre”.

Además, destacó que “la presencia de María es muy significativa, como la presencia de ustedes en cada camino, porque el camino es esperanza, fuerza, futuro alegría, encuentro. Por eso Cristo dice que Él es el Camino que conduce al Padre. Y en este camino colaboró Nuestra Madre la Virgen María para que nos encontremos con Cristo, nuestra Salvación”.

Después del rezo del Avemaría, una empleada del lugar hizo una oración a la Virgen, y juntos cantaron y vivaron a la Madre Morena.

Seguidamente, el padre Cabrera fue invitado a participar del izamiento de la Bandera, tras lo cual bendijo un vehículo de la dependencia vial de la provincia.

En Hacienda municipal

Con mucha devoción y alegría, durante esta misma jornada, la Madre del Valle recibió la bienvenida en las dependencias de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Entre canciones y vivas, la Sagrada Imagen transitó las instalaciones hasta el altar preparado con esmero y dedicación para la Ilustre Visitante.

En un clima de oración, el padre Juan Ramón Cabrera, rector del Santuario Catedral, compartió meditó el Evangelio, y expresó que “en esta mañana, en este altar que han preparado tan lindo para la Mamá, que ustedes, los hijos, puedan acercarse al oído de Ella y decirle lo que hay en sus corazones. Todas estas intenciones y las que están en nuestro corazón se las presentamos al Señor por intercesión de Nuestra Madre, y las pondremos en la Misa de la tarde”.

Al concluir el rezo del Padrenuestro, el sacerdote bendijo a todos los presentes, y juntos le cantaron a la Madre del Valle.