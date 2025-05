El Obispo, quien no pudo presidir las festividades por encontrarse enfermo, envió un mensaje en el que exhorta a quienes participaron a “que se lleven el compromiso de ser verdaderos testigos de Cristo Resucitado, impregnando cada jornada con las enseñanzas del Evangelio”.

Durante la soleada tarde de este domingo 4 de mayo, los catamarqueños junto a miles de peregrinos vivieron el cierre del Septenario en honor de Nuestra Señora del Valle, celebrando los 134 años de su Coronación Pontificia.

Las celebraciones se desarrollaron en un clima especial a raíz del fallecimiento del Papa Francisco y sin la presencia de nuestro obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, debido a problemas de salud, aunque estuvo junto al pueblo de Dios congregado en esta manifestación de fe mariana, a través de su saludo final y siguiendo la transmisión en vivo desde la capilla de la sede episcopal.

El tema central de las jornadas marianas versó sobre el “Año Jubilar: tiempo de gracia y renovación espiritual”, y su lema: “Peregrinos de esperanza”, a tono con este Año Santo convocado por el Papa Francisco.

Los actos se iniciaron con la llegada de las imágenes de la Virgen Morena y del Beato Mamerto Esquiú al Paseo General Navarro, más conocido como La Alameda, que fueron ubicadas en la intersección de avenida Virgen del Valle y calle República, enfrente de la Corona gigantesca que recuerda el histórico acontecimiento de la Coronación de la Sagrada Imagen, ocurrido el 12 de abril de 1891.

En este punto, la Reina del Valle recibió el saludo de las 57 delegaciones de peregrinos e instituciones civiles y eclesiales locales, que hicieron su pasada portando banderas, carteles, imágenes sagradas, algunas con sus coloridos misachicos.

Una vez completado el desplazamiento de los grupos, se inició la marcha procesional con la Madre Morena, precedida por la imagen del Beato Esquiú, sacerdotes del clero catamarqueño, entre ellos el vicario general de la diócesis, Pbro. Julio Murúa, junto con el rector del Santuario Catedral, Pbro. Juan Ramón Cabrera, y otros visitantes; religiosos y religiosas y los devotos y peregrinos.

Participaron autoridades provinciales y municipales, encabezadas por el gobernador, Lic. Raúl Jalil, y el intendente de Capital, Dr. Gustavo Saadi, respectivamente, legislativas nacionales y provinciales, judiciales y de las fuerzas de seguridad, entre otras.

Durante el trayecto se desgranaron los misterios del Santo Rosario intercalados con reflexiones y cantos.

Ya en el Paseo de la Fe, las campanas echaron a vuelo anunciando la llegada de nuestra amada Madre, mientras los sones de la Banda de Música marcaban con fuerza este momento y los corazones palpitaban ante tan amorosa presencia.

El padre Murúa leyó el saludo final enviado por Mons. Urbanč, en el que expresa: “Por medio de estas líneas me llego y uno a todos ustedes al concluir los homenajes a Nuestra Señora del Valle, con solemne procesión, con ocasión del 134° aniversario de la Coronación Pontificia de la sagrada Imagen que con tanto cariño, respeto y amor veneramos en nuestro suelo catamarqueño”.

“Por disposición divina -continúa-, no he podido presidir personalmente las distintas celebraciones ya que la enfermedad no me lo permitió, pero las he vivido con la oración y la celebración eucarística en la casa episcopal. Las campanas que se tocaron me llenaron el corazón de alegría, ya que ellas nos convocan a la fiesta y a la gratitud a Dios por tantos favores recibidos cada día de nuestro peregrinar en esperanza”.

“Quiera el Señor, por los ruegos de su santa Madre, enriquecernos con sus dones celestiales a fin de que seamos siempre testigos de su Resurrección, viviendo como resucitados y misioneros de su misericordia divina, que tanto necesita nuestro mundo, tan descreído, materializado, individualista, sin horizonte y encandilado por lo fugaz”, manifiesta.

Dirigiéndose a los peregrinos les desea “un feliz regreso y que encuentren a sus familiares, amigos y vecinos en paz y deseosos de renovar la fe y dispuestos a los cambios profundos que deban darse en sus vidas”.

A la Madre le implora: “A Ti, Pura y Limpia Concepción del Valle, dirijo mi plegaria junto a tantos peregrinos que te visitaron y visitan para implorar, a tus divinas plantas, el abrazo paterno de Dios y la sanación de nuestros males corporales, espirituales y sociales”.

Por el Papa Francisco

En este punto hace memoria del Santo Padre: “Antes que nada, te pido que tengas a tu lado al Papa Francisco, quien ha sido un fiel devoto tuyo. Y que ilumines a los cardenales en la elección del nuevo sumo pontífice para que guíe a la Iglesia según el Corazón de tu Hijo Jesús”.

También pide “que vuelvas tu mirada sobre nuestras familias, para que sean verdaderas ‘iglesias domésticas’ donde la plegaria se eleve diariamente, la Palabra de Dios se medite y la Gracia santificante impregne el vivir de todos. Protege a nuestra niñez y juventud para que sus corazones estén abrazados por el amor de Dios y correspondan a ese amor con fidelidad, alegría y compromiso cristiano”.

También ruega: “Acompaña a nuestros adultos en sus tareas cotidianas para que todo lo hagan con amor, competencia, responsabilidad y perseverancia en el buen obrar. Que sean conscientes de la importancia que tiene el ejemplo a la hora de educar a las generaciones jóvenes. Que sean coherentes con la fe recibida en el bautismo, sabiendo que han de dar cuenta a Dios de sus actos, de lo que han hecho y de lo que han dejado de hacer. Que los ancianos y enfermos se sientan queridos, respetados, escuchados y valorados. Que dejen de padecer soledad, abandono y desprecio”.

Asimismo, pide “por todas las autoridades civiles, de gobierno, judiciales y legislativas, para que vivan a fondo la fe que profesan y la expresen obrando de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio, pues sólo así habrá verdadera justicia social, fraternidad, igualdad de oportunidades para todos, sana educación, promoción del trabajo digno, erradicación de la violencia, cuidado de la salud de todos y paz verdadera”.

En otro tramo implora a la Virgen “que nos liberes del flagelo de las drogas, que tanto estrago causan entre los más frágiles. Ilumina las mentes y sensibiliza los corazones de los que impunemente y sin cargo de conciencia comercian los estupefacientes, con lo cual agravan día a día el tejido social, destruyendo los vínculos familiares y comunitarios. Que los seres humanos comprendamos que no todo comercio es legítimo. Que sigamos una conducta moral basada en el cuidado y respeto de la dignidad humana. ¡Que nos demos cuenta, que no todo es dinero!”.

Por último, eleva su petición a la Virgen para “que cada uno de los que participó en estos días del septenario, rezando el Rosario, tan recomendado por Ti, participando de las Misas, recurriendo al sacramento de la Reconciliación, peregrinando para pasar por las puertas santas jubilares y ahora haber caminado detrás de tu sagrada imagen, se lleven el compromiso de ser verdaderos testigos de Cristo Resucitado, impregnando cada jornada con las enseñanzas del Evangelio… ¡Sí, Madre, que así sea!”.

“Hasta pronto, queridos devotos y peregrinos… Gracias por sus oraciones por mi salud”, expresa el Obispo al final de su mensaje, que cierra con vivas a la Virgen del Valle y a sus devotos y peregrinos.

Seguidamente, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno a Catamarca, interpretados por la Banda de Música de la Policía de la Provincia.

Luego del izamiento de la Bandera, el vicario general impartió la bendición a todos los presentes y a quienes siguieron la transmisión de la ceremonia por las redes sociales y los medios de comunicación.

Entre vivas, pañuelos al aire y corazones repletos de amor, la Reina del Valle volvió al Camarín donde recibe el cariño de sus hijos a lo largo de todo el año.