Elegí el lugar que más te asusta y descubrí cuál es tu miedo más profundo

El test de los lugares tenebrosos es furor en las redes sociales porque, según el autor, es posible descubrir el miedo más profundo.

Dicen que cuando se supera el miedo se traspasan los límites. Sin embargo, no todas las personas conocen sus temores, y eso puede provocar inconvenientes a la hora de conseguir metas y sueños. Este test ayuda a los usuarios a conocerse mejor para crecer en la personalidad. Es tan simple como elegir la imagen que más temor causa y buscar la respuesta abajo.

1 – Casa abandonada

Sos una persona inteligente que prefiere la dura verdad antes que la mentira reconfortante. Te jugarías todo por tus sueños y tu energía para conseguirlos no tiene límites, pero tenés miedo a fracasar en las relaciones. Te cuesta relacionarte con otras personas y eso te frustra.

2 – Cueva de hielo

Uno de tus mayores miedos es que la vida siga pasando y no encuentres un respaldo emocional. Lo has intentado todo, pero la persona indicada sigue sin aparecer. Sin embargo, vos sos una persona de grandes valores. No debés caer en tristeza y seguir esperando.

3 – Puerta cerrada

Sos un gran administrador de tu vida. Sabés perfectamente cómo conseguir lo que deseás y cómo manejarte en entornos difíciles. Tu vida profesional es un éxito. Sin embargo, tenés miedo de asumir relaciones sentimentales a largo plazo.

4 – Túnel oscuro

Tus pensamientos se han vuelto oscuros. Las adversidades de la vida están erosionando tu felicidad. Tenés miedo de perder lo mucho o poco que has conseguido. ¡No vaciles! El mundo es maravilloso, aún con sus peores problemas.

5 – Casa de madera

La generosidad es uno de los pilares de tu vida. Sos leal, honesto y sincero. El mundo te aprecia y te valora. Las personas que te rodean saben que pueden contar con vos. Tu miedo tiene que ver con la reacción de las otras personas cuando los necesites. ¿Estarán dispuestos a ayudarte como vos a ellos?

6 – Escalera

Sos una persona muy precavida y organizada, pero tenés miedo a salir de tu zona de confort por perder lo que tenés. No te gusta arriesgarte y preferís lo seguro ante lo arriesgado. Sin embargo, sos agradecido con lo que la vida te ha brindado.

