La próxima semana, sin fecha ni horario confirmados, el Gobierno de Catamarca

recibirá a los gremios estatales para tratar diferentes cuestiones, siendo la

principal el tema salarial a partir de la devaluación registrada durante las últimas

semanas.

Claudia Espeche, secretaria general de la Unión de Personal Civil de la Nación

(UPCN), abordó esta cuestión, precisando que como gremio le queda un 20% por

cobrar que se pactó ante la devaluación, por lo que plantearían que se unifiquen

los 20% que vienen cobrando para el mes de septiembre y “ver qué porcentaje

podemos pactar para octubre y noviembre”.

Asimismo, indicó que se “barajan” muchas opciones, como elevar el monto fijo de

40.000 pesos que se viene percibiendo y que se suma al sueldo, para que el

aguinaldo sea más elevado. “El Gobierno Nacional dio 60.000 pesos, sería ideal

que la Provincia se adhiera y pueda sumarse a lo que ya venimos cobrando”, dijo.

“Nos gustaría mucho que nos den 60.000 pesos encima de los 40.000 pesos, eso

sería fantástico, porque estaríamos cumpliendo con algo que la Nación está

dando”, enfatizó Espeche, aclarando que los $ 40.000 son parte de un acuerdo

anterior. Así, reiteró que en la mesa de diálogo pondrán que el bono de Nación sea

“acumulativo” para llegar a 100.000 pesos, dado que esto llevaría “alivio” al bolsillo

de la gente, ya que no tiene descuento.

“Esperemos que el Gobernadora baraje la posibilidad y la finanza. Nosotros vamos

a pedirlo, lo máximo, pero bueno, hay que esperar”, dijo Espeche.

Asimismo, indicó que no quiere anticiparse o “hacer suposiciones en el aire”

porque después la gente toma lo que se dice y “lo malinterpreta”.

Sobre Milei y Barrionuevo

Consultada sobre si el avance de Javier Mile, líder de los libertarios, los asusta a

partir de algunas cuestiones sobre los empleados, Claudia Espeche dijo en Radio

On que como organización sindical no les da miedo. Lo que sí les da es

“desesperanza”, porque no se puede permitir que derechos obtenidos “se vayan a

la basura por cuestión meramente de un pensamiento unilateral, porque el

candidato habla de olvidarse de derechos de muchísimo tiempo”.

En cuanto a las declaraciones del gastronómico Luis Barrionuevo y la posible

victoria del libertario, la secretaria general de UPCN dijo que esas declaraciones

“golpean” y que se deben defender los derechos de los trabajadores.