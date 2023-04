El senador Fama manifestó su intención ir por la Gobernación

“Todo eso es lo que hay que construir. Ya asumieron las nuevas autoridades de la UCR y espero que convoquen a todos los sectores para que empecemos a definir los puntos o por lo menos los trazos gruesos de las estrategias», dijo.

«Para mí todas las puertas están abiertas y creo que tenemos candidatos y un partido movilizado. Sabemos que solos no llegamos, históricamente hemos sido socios del PRO y CC-Ari, eso a mi criterio no debería cambiar, pero sí deberíamos incorporar nuevos socios que han demostrado su interés en hacerlo y a partir de allí generar la estrategia. Quedan dos meses, no es mucho tiempo”, comentó.

Marchioli se defiende

El presidente de la UCR local, Alfredo Marchioli se refirió a la reunión que mantuvo con el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda. Dijo que no era “ningún secreto” la reunión con el ministro Miranda y que el motivo era solucionar una problemática sufrida por los alumnos de la Escuela 213 Provincia de Salta y la Polimodal 64, ambas de San Pedro.

“La oposición hizo visible esto y no se destacan las soluciones. ¿En la mesa, qué están, los intereses de los dirigentes o las necesidades de la gente? Ahí está la discusión. Además, había anunciado públicamente que me iba a encontrar con el ministro. Esto es más una puesta en escena que otra cosa”, declaró el dirigente radical en “Mañana Central” (Radio Ancasti).

Consultado por detalles del encuentro con Miranda, expresó: “Fue mínimo lo que hablamos de política, una charla muy escueta. Lo principal era hablar de esto (la problemática de la escuela).