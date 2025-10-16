El Senado de Catamarca, presidido por la senadora Virginia del Arco, realizó este jueves la 20° Sesión Ordinaria del presente período legislativo.

En la oportunidad, el Pleno acompañó un proyecto de ley, otorgándole sanción definitiva, junto a diferentes Declaraciones de Interés.

Ley sobre activos digitales institucionales

El Senado dio sanción definitiva al Proyecto de Ley que establece la regulación para la conservación y transición de los activos digitales institucionales.

“Este proyecto, iniciado por el diputado Juan Carlos Ledesma, con media sanción, tiene la iniciativa como objetivo regular la conservación y transición de los activos digitales institucionales destinados a la comunicación oficial de los tres poderes del estado provincial”, expresó el senador Antonio Camposano en su calidad de miembro informante.

“Para su realización se tuvieron en cuenta antecedentes valiosos, como es el de la provincia de Córdoba, la cual fue pionera en esta materia con la sanción de la ley diez mil novecientos treinta y nueve. La propuesta de sostener un ciclo en los activos digitales institucionales no solo somete a velar por un trabajo en el refuerzo de la institucionalidad, sino también para la simplicidad de la comunicación con los habitantes”, continuó en la lectura de la argumentación.

“Entendemos que las redes sociales se han convertido en un instrumento de comunicación y difusión diario y permanente en los diferentes poderes del estado. Por otra parte, la falta del marco normativo para proteger y conservar dichos contenidos ha dado lugar a situaciones en donde cuentas con información valiosa para el archivo histórico han desaparecido, y con ellas, partes de información relevante para la ciudadanía. Asimismo, es menester contar con un sistema que garantice el resguardo y conservación de los activos digitales institucionales para conservar los contenidos producidos, realizar un traspaso de activo entre administraciones y garantizar el acceso a la información pública”, señaló el senador.

Declaraciones de interés

El senador Guillermo Ferreyra presentó un proyecto para declarar de Interés Cultural y Turístico la participación del equipo interdisciplinario de Cultura, Turismo y Deporte del Dpto. Fray Mamerto Esquiú en el Festival Nacional e Internacional del Poncho 2025, en reconocimiento a su stand en el pabellón de turismo.

También fue el senador Ferreyra quien impulsó una iniciativa para declarar de Interés Cultural y Parlamentario la actuación de la Delegación Departamental de Fray Mamerto Esquiú en el Festival Nacional e Internacional del Poncho 2025.

El senador Antonio Camposano presentó un proyecto para declarar de Interés Parlamentario y Legislativo la destacada labor del profesor Raúl Alfredo Navarro, en mérito a su amplia e ilustre trayectoria como docente e impulsor del deporte en el departamento Santa María.

El senador Mario Gershani presentó por su parte un proyecto para declarar de Interés Parlamentario y Cultural la trayectoria artística del cantante Eduardo Reyes Reyna, en reconocimiento a su valioso aporte a la música popular catamarqueña y su constante promoción de la cultura del Dpto. Valle Viejo.

Finalmente, la senadora Virginia Del Arco impulsó una iniciativa para declarar de Interés Cultural, Turístico, Religioso y Legislativo los 100 años de la Fundación del Templo Sede Parroquial de Paclín.