El Senado de la Nación Argentina convirtió en ley la Emergencia Sanitaria Pediátrica, que busca asegurar el financiamiento del Hospital Garrahan y mejorar las condiciones laborales de su personal, tras meses de reclamos por falta de insumos, bajos salarios y descalificaciones desde el Gobierno nacional.

La iniciativa, impulsada por la presidenta de la Comisión de Salud, Lucía Corpacci , tendrá vigencia por un año e incluye la exención del Impuesto a las Ganancias para los profesionales del hospital, además de reconocer como trabajadores activos a médicos residentes y becarios, otorgándoles cobertura legal y protección frente a accidentes laborales.

“Reconocer la emergencia pediátrica es un acto de justicia”, afirmó Corpacci, y recordó que el Garrahan atiende más de 600 mil consultas anuales de niños de todo el país. La senadora advirtió que el Ejecutivo deberá garantizar el presupuesto suficiente “para proteger los derechos de las niñas y los niños a la salud”.

El otro senador catamarqueño Guillermo Andrada detalló que el costo fiscal de la medida será de 66 mil millones de pesos en lo que resta de 2025 y 133 mil millones en 2026. Subrayó que el Garrahan es “el corazón de la pediatría nacional” y que concentra el 40% de los tratamientos de cáncer infantil en la Argentina.

Por su parte, el exministro de Salud y actual senador tucumano Juan Manzur destacó el amplio respaldo legislativo: “Este proyecto fue trabajado con criterios técnicos y votado por los dos tercios en Diputados. No es en contra de nadie, es a favor de los niños y niñas argentinos”.

Con esta ley, el Congreso le da un fuerte respaldo institucional al hospital pediátrico más importante del país, considerado un emblema de la salud pública y del federalismo sanitario.