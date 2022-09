Bajo la presidencia provisoria del senador Oscar Vera, la Cámara alta llevó adelante su 18° sesión ordinaria, donde el cuerpo de senadoras y senadores acompañó con su voto proyectos de ley, proyectos de declaración, y proyectos de resolución para el beneficio de la población.

Con aprobación del Cuerpo, se incorporaron para su tratamiento la totalidad de 9 proyectos.

Acuerdo minero entre Catamarca y Salta

Siguiendo el orden del día, el Senado dio sanción definitiva, con número 5.778, al Proyecto de Ley, remitido por la Cámara de Diputados con media sanción, e iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, para la aprobación del Acuerdo Marco de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero suscripto entre el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta.

El senador Héctor Fernández, en su calidad de miembro informante, mencionó los fundamentos del proyecto: “El presente proyecto de ley tiene como objetivo la aprobación del Acuerdo Marco suscripto entre el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta con fecha 10 de Mayo de 2021. Remontándonos a los antecedentes del acuerdo marco, se debe hacer mención al Convenio de Comisión de Limites suscripto entre las provincias de Catamarca y Salta con fecha 27 de diciembre de 2019, en virtud del cual ambas jurisdicciones acordaron la creación de una Comisión Interprovincial con la finalidad, entre otras, de elaborar y proponer proyectos, programas y/o regímenes de promoción de la actividad minera que serán elevados por los Poderes Ejecutivos de ambas Provincias dentro de los 90 días de su constitución, para su posterior presentación y aprobación por parte de las legislaturas provinciales”.

“En ese sentido, resulta necesario establecer metodologías de trabajo conjuntas en la sección determinada dentro de la zona de conflicto en la que se encuentra el proyecto Minero denominado “SAL DE ORO” (de la empresa “POSCO ARGENTINA S.A.U (POSCO)”, y respecto de las concesiones o derechos que dicha empresa posee a la fecha, en la zona que será denominada en el acuerdo marco como “EL AREA” o “AREA” y en las zonas donde el proyecto Minero denominado “SAL DE ORO pueda ampliarse. Resulta oportuno destacar que, la suscripción del acuerdo marco en modo alguno significa el reconocimiento y/o renuncia alguna de los derechos territoriales, ni de los recursos naturales existentes y/o cualquier otro derecho. En la cláusula segunda del Acuerdo Marco se establecen objetivos generales y específicos. En relación al objetivo específico del acuerdo marco se menciona que el mismo será brindar un esquema de promoción que permita a las PROVINCIAS dividir en partes iguales los tributos, regalías y cualquier otro gravamen de los minerales extraídos en “EL AREA” de diferendo. Asimismo, se verán beneficiados en la misma proporción por cualquier beneficio tributario nacional o provincial que a futuro recaigan sobre “EL PROYECTO” por sus actividades en “EL AREA”. En relación a ello, la Cláusula Octava del acuerdo marco prevé respecto a los objetivos específicos mencionados precedentemente que los mismos entrarán en vigencia a partir de la aprobación del referido acuerdo por Ley de ambas PROVINCIAS, sin que pueda alterarse la sustancia, derechos y obligaciones dispuestas para ambas partes”, concluyó Fernández.

El senador por la oposición, Ariel Cordero, manifestó su desacuerdo con el proyecto, diciendo: “Yo no convalido este proyecto porque los recursos naturales son 50% de Salta y 50% de Catamarca y no, sino que deben ser del 100% para Catamarca. Además la planta donde se extrae el litio del proyecto está en Catamarca, pero haciendo 200m está la planta separación, que está en la provincia de Salta, y vamos a tributar en Salta, entonces después Salta tiene que mandarnos después el 50% de lo que se va a tributar. Sigo considerando que los recursos naturales son el 100% de Catamarca y me gustaría que en esa política minera, el 100% de los recursos de Catamarca queden en Catamarca”.

A continuación, el senador por Belén, Jorge Solá Jais, respondió al senador opositor diciendo: “Creo que si la política hubiera resuelto los problemas de límites entre Catamarca y Salta, esto estaría resuelto pero este proyecto es el que posibilita que un proyecto de litio, que está en una zona de conflicto entre dos provincias, se pueda llevar a cabo, no estamos discutiendo la cuestión del territorio porque eso está en otro ámbito, que es el Congreso de la Nación. Lo que sí posibilita este proyecto de ley es un acuerdo entre dos provincias para posibilitar la explotación de un yacimiento que sí está en una zona de conflicto y no genera ningún tipo de desconfianza sino que llegaron a un acuerdo dos gobiernos provinciales para que podamos explotarlo y tener beneficios 50 y 50, porque es lo lógico, pero no genera ningún tipo de incertidumbre, la incertidumbre la ha generado la política mal implementadas en cuestiones mineras en los años anteriores al 2011. Este proyecto, va hacer un proyecto muy grande, porque todavía no está funcionando, para toda la zona de influencia”.

Agricultura Familiar, campesina e indígena

El senado dio sanción definitiva, con número 5.779, al Proyecto de Ley remitido por la Cámara de Diputados con media sanción, iniciado por la diputada Natalia Soria para reconocer y Valorizar la Agricultura Familiar, campesina e indígena como un sector que produce alimentos, bebidas y artesanías en la Provincia de Catamarca.

La miembro informante, Virginia del arco, expresó respecto al proyecto: “La agricultura familiar es un sector estratégico para el desarrollo de alimentos, para el arraigo rural y el desarrollo de las economías regionales. El presidente de la Nación lo consideró como parte de la nueva economía, dentro de la economía popular, dada la relevancia que significa su desarrollo. Nosotros estamos obligados a cuidarla, a garantizarla y a promoverla. Este proyecto de ley tiene los objetivos claros que apuntan a eso, ya que reconocen a la agricultura familiar campesina e indígena como sector productivo en adhesión a la ley 27.118 y otorga beneficios impositivos al sector, eximiendo del pago de tasas retributivas de los servicios asociados a la producción de alimentos y reconociendo a la Renaf como una herramienta fundamental para la identificación, evaluación y ponderación de necesidades del sector. Por último, considero fundamental destacar que esto se transforma en un instrumento importantísimo para diagramar políticas concretas y positivas tendientes a potenciar la agricultura y a las casi 5500 familias que habitan en todo el territorio de nuestro territorio y que viven de la agricultura, comercializando, produciendo y explotando la agricultura”.

Ley de Prevención Sísmica

El cuerpo aprobó dando sanción definitiva con número 5.780, al Proyecto de Ley remitido por la Cámara de Diputados con media sanción, y que tuvo por iniciadora a la Diputada Cecilia Guerrero, para establecer una Ley de Prevención Sísmica.

El senador Edgardo Seco, en su calidad de miembro informante, leyó los fundamentos del proyecto: “La Provincia de Catamarca se encuentra situada territorialmente en una zona sísmica, lo que la hace pasible de sufrir las consecuencias de eventos sísmicos de distinta intensidad. Quizá la manifestación más fuerte de un terremoto, fue el acaecido el 7 de septiembre de 2004, que tuvo como epicentro a la sierra de Ambato, y que se registrara aproximadamente a 57 km de profundidad, alcanzando una magnitud de 6,5 en la escala de Richter, sintiéndose primordialmente en Los Ángeles, Miraflores, Concepción y en todo el Valle Central. Las réplicas se sucedieron en el mismo día y en las semanas subsiguientes. Todo ello nos lleva al convencimiento de que es imprescindible avanzar en la formación de una conciencia sísmica en la población de la Provincia, a fines de que como ciudadanía nos encontremos debidamente preparados para saber cómo actuar ante un fenómeno sísmico, tanto individual como colectivamente. A tales fines, se propone el presente proyecto de ley, mediante el cual se propicia el diseño, desarrollo e implementación de actividades permanentes de concientización, formación y preparación de la ciudadanía en general para que estemos preparados en pautas de comportamiento individual y comunitaria para actuar frente a fenómenos sísmicos, con la debida celeridad, prudencia, precaución, responsabilidad y fundamentalmente con criterio de solidaridad, y todo ello con enfoque de derechos humanos. A tales fines se propone la creación de un Programa Provincial de

Prevención Sísmica, que tiene por objeto el diseño e implementación de actividades de sensibilización, concientización y formación de la ciudadanía sobre el modo de actuación individual y colectiva ante el acaecimiento de eventos sísmicos que afecten una o más ciudades o localidades de la Provincia, y a la capacitación y preparación permanente y continúe de los organismos del Estado para lograr una actuación rápida, efectiva y eficaz ante tales acontecimientos, basado en la defensa civil de la comunidad y en la protección humanitaria, con enfoque de derechos humanos. Los creemos imprescindible a fines de estandarizar los comportamientos que permitan la protección de la vida y la salud de las personas, así como aminorar los riesgos y perjuicios”.

Régimen Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil

Senadoras y senadores acompañaron con su voto dando media sanción al Proyecto de Ley iniciado por las senadoras Susana Beatriz Díaz y Senadora Érica Inga para modificación de la Ley N° 5544 “Régimen Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil”.

La senadora Érica Inga, fue la encargada de presentar el proyecto, manifestando: “Esto fue un trabajo de manera conjunta con la senadora Susana Díaz y pretende la modificación de 3 de los artículos de la Ley N° 5544 “Régimen Procesal de Responsabilidad Penal Juvenil”; el artículo tercero, en donde se incorpora a los asesores de menores, como a los funcionarios que velan por los derechos de los adolescentes y jóvenes que infringen la ley penal, que deberán acreditar la especialización, y los requisitos necesarios para juez de Cámara, como lo prevé la Constitución provincial y el Poder judicial. Asimismo, la modificación en el artículo 6°, que incorporaría instrumentos legales vigentes para estar en consonancia con las normativas internacionales, incorporando la convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, las Leyes de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas, y medidas privativas de la Libertad para las mujeres delincuentes, teniendo en cuenta la tarea de investigar, juzgar y sancionar a quienes están en conflicto con la ley penal. Asimismo, se incorpora una modificación en el artículo 8°, incluyendo el principio de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en consonancia con la superioridad del niño en virtud de la dignidad del ser humano”.

4G para Antofagasta de la Sierra

El senado aprobó el Proyecto de Resolución de la senadora Norma Reales que solicita al Ejecutivo provincial las gestiones ante las empresas de teléfono móvil para que doten a las localidades de El Peñón, Villa de Antofagasta, Los Nacimientos y Antofalla, de antenas de tecnología 4G que permitan mejorar el sistema de comunicación e internet móvil.

El senador Ariel Cordero manifestó, en nombre de la senadora Reales; en su argumentación: “Todos podemos tener problemas de cobertura, pero hacemos 500 metros y logramos solucionarlos, el caso particular de Antofagasta es bien distinto. Además se trata de uno de los departamentos con riquezas naturales más importantes del norte argentino. A un departamento que tiene un flujo constante de turismo nacional, local e internacional, y para que sus actividades económicas se den de la mejor manera, es fundamental dotarle con el servicio de telefonía”.

Con despacho de comisión

Pavimentación de la Ruta Provincial N° 223

El cuerpo legislativo aprobó el Proyecto de Resolución iniciado por la senadora mandato cumplido Alina Chayle , para solicitar al P.E.P. que efectúe la pavimentación de la Ruta Provincial N° 223 en el tramo que une la localidad de La Puerta de Corral Quemado con el Paraje El Durazno, Departamento Belén.

El senador Jorge Solá Jais, representando a la senadora mandato cumplido, expresó: “Este proyecto fue presentado por la senadora y resulta que hace una semana ya se dio inicio a la obra. Qué importante esto de hacer un pedido y de que rápidamente una obra tenga inicio y que pase por una decisión política. Esta es una obra que ha sido muchas veces solicitada en forma verbal, en anuncios y en campañas políticas del ex intendente de Puerta de Corral Quemado y no se hizo. En este caso, la obra que se ha iniciado, son 12 kilómetros, abarca desde Corral Quemado hasta Jacipunco y El Durazno, una zona muy bonita y muy productiva de nuestra provincia”.

Interés Legislativo al Festival Pre-Selectivo de Cine Juvenil de Los Altos

Entre los proyectos tratados sobre tablas, el cuerpo legislativo trató y aprobó sobre tablas el Proyecto de Declaración iniciado por la senadora Gabriela Ybañez para declarar de Interés Legislativo a la I Edición del Festival Pre-Selectivo de Cine Juvenil Catamarca 2022, que se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal de Los Altos, en el

Departamento Santa Rosa, el día 30 de septiembre de 2022.

La senadora Ybáñez expresó: “El Proyecto de DECLARACION tiene por objeto POTENCIAR; a los medios audiovisuales el interés, creatividad, retención y autoaprendizaje planes de estudios más aún cuando los jóvenes se convierten en productores de la Cultura audiovisual como herramienta para el reconocimiento comunitario y la construcción de ciudadanía”.

Pavimentación tramo parajes Puesto Nuevo-Las Tejas

Senadoras y senadores acompañaron al Proyecto de Resolución iniciado por la senadora Andrea Lobo y el Senador José Luis Martínez para solicitar al P.E.P., a través del organismo de Vialidad Provincial en conjunto con el Ministerio de infraestructura y Obras Civiles, se lleve a cabo la ejecución de obra nueva de pavimentación tramo parajes Puesto Nuevo-Las Tejas (empalme R.N. N° 33), y construcción de puente vial sobre el Rio del Valle, uniendo Huillapima-Capayán.

La senadora Andrea Lobo mencionó los argumentos del proyecto: “El presente proyecto tiene como premisa la de crear un «CORREDOR VIAL INTERDEPARTAMENTAL», mediante el cual se brindara soluciones concretas que beneficiaran a los departamentos de Capayán y Valle Viejo principalmente, como así también a los otros departamentos aledaños. El tramo comprendido entre los Parajes de «Puesto Nuevo» y «Las Tejas», ambos pertenecientes a la jurisdicción Municipal de Huillapima- Dpto, Capayán, carece de pavimento. A estos parajes se llega desde el empalme con Ruta Nacional N-38 (Miraflores) pasando por «El Bañado» y «Puesto Nuevo”, donde nos encontramos con el «Río del Valle» (con un ancho de 100 metros aproximadamente en la traza del camino] hasta llegar a «Las Tejas» puesto el cual se encuentra a la vera de la Ruta Nacional N-33, con el límite departamental de Valle Viejo, comprendiendo una distancia de 9 km aproximadamente. Es de destacar que, en épocas estivales, con las crecidas de los ríos que nacen desde los cordones montañosos y abrazan nuestro valle central, van alimentando el cauce del «Río Del Valle”, y con ello el incremento de su cauce, fenómeno natural el cual genera inconvenientes a la hora de circular y trasladarse entre un departamento y otro, siendo de gran importancia la construcción de un puente vial y, con ello sumando la obra de pavimentación entre los parajes «Puesto Nuevo» y «Las Tejas”, obtendremos un CORREDOR VIAL INTERDEPARTAMENTAL de gran importancia, no solo para los usuarios locales y transeúntes que utilizan a diario estas vías de comunicación por razones de trabajo, de residencia de los departamentos citados, sino también para los departamentos aledaños como ruta de transporte en lo referente a la producción de aceite de oliva, ya que nos encontramos con diferentes fincas de olivos de pequeños y grandes productores en esta zona y otras actividades relacionadas a la producción en general de nuestro Valle”.

El cuerpo legislativo acompañó también sobre tablas al Proyecto de Declaración del Senador Oscar Alfredo Vera que declaró de Interés Legislativo al XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales Federales y Nacionales, a realizarse los días 29 y 30 de septiembre de 2022, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

El senador Vera, bajó del lugar de la presidencia, para fundamentar el proyecto y expresar: “Deseo propiciar el presente Proyecto de Declaración de Interés legislativo al XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales Federales y Nacionales, a realizarse los días 29 y 30 de septiembre de 2022, organizado por el Tribunal Oral Federal de la provincia de Catamarca, siendo la primera vez que se realiza un evento Judicial de esta magnitud en nuestra Provincia. El último encuentro se realizó en el año 2019 en las Termas de Rio Hondo, Provincia de Santiago del Estero, este será el primer encuentro después de la pandemia”.

112 años de la Escuela N° 260 “Maestros Argentinos”

El cuerpo aprobó el Proyecto de Declaración de la senadora Andrea Lobo para declarar de Interés Legislativo los 112 años de la Escuela N° 260 “Maestros Argentinos”, de la localidad de Concepción, Departamento Capayán.

La senadora Lobo manifestó entre sus argumentos: “Según datos recogidos entre los pobladores de esa localidad, la enseñanza a través de este establecimiento educativo data del año 1883, funcionando en sus inicios en una casa de familia o espacios acordes prestados por otros vecinos, todo ello bajo la dirección del Maestro Don Abel Sánchez, siendo este personal único de la institución. Actualmente prevalecen sus premisas y objetivos como Escuela Rural, con todo lo ello engloba y significa para su Comunidad en general, llevando adelante la institución con tan grata vocación la Sra. Directora Interina Silvia Beatriz Grimelli”.