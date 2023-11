A días que asuma su nuevo mandato el Gobernador de la provincia Raúl Jalil, ya hay transcendidos de cambios de gabinete y reestructuración de algunos ministerios, secretarias.

Las modificaciones que ya las tendría en su mano Jalil, se deberían a lo que se viene a nivel nacional con el gobierno del electo Presidente Javier Milei.

Raul Jalil por el momento seguirá en la provincia de Buenos Aires, hasta el día viernes con distintas reuniones muy importantes para el futuro de los catamarqueños y catamarqueñas.

Damalcio Mera (Ex vice gobernador de Catamarca) es una de las personas que surge, ya que viene trabajando en la gestión de Raúl Jalil como ministro de Agricultura, Inclusión Digital y Sistemas Productivos y hoy trascendió que pasaría a hacerse cargo del Ministerio de Educación de la provincia.

Pero no todo sería con un visto bueno, por las mismas fuerzas políticas a la cual pertenecen no estarían de acuerdo, las bases peronistas entre ellas el sadismo, corpaccismo no están del todo de acuerdo con su nombre en un ministerio que lo ven como “DELICADO”.

El peronismo local y el Kirchnerismo no lo olvidan y tildan como “Traidor” a Mera:

En el 2018, Mera tenía la banca como Senador peronista por Catamarca, en ese momento el Senado votaba la autorización para allanar a Cristina Kirchner, A favor de los allanamientos surgió el voto de Dalmacio Mera (presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se firmó el dictamen). Desde ese momento el peronismo local lo ve como “TRAIDOR” y no leal al Partido Justicialista.

Mera como senador también votando en contra de la legalización del aborto:

El Senado rechazaba en agosto del 2018, por la madrugada por 38 votos a 31 el proyecto de legalización del aborto y cerró así la puerta a la posibilidad de que Argentina se sume al grupo de países que han legalizado el aborto. Dos de los tres senadores por Catamarca votaron en contra de la iniciativa.

De los tres senadores nacionales por Catamarca, dos votaron en contra y solo uno a favor. Llamativo fue que los rechazos llegaron de los legisladores Ines Blas y Dalmacio Mera, del peronismo y kirchnerismo, mientras que el voto favorable fue del radical Oscar Castillo.