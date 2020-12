Música

Iggy Pop está de vuelta con una nueva canción… dedicada e inspirada en el coronavirus.

A diferencia de la reciente colaboración anti-cuarentena de Eric Clapton y Van Morrison, “Dirty Little Virus” refleja con precisión la gravedad de la pandemia, incluso con una letra bastante dolorosa.

“El COVID-19 está en escena”, canta Pop para abrir la canción. “El abuelo está muerto. En cambio, tengo a Trump”. Más tarde canta: “Ella solo tiene 19 años, pero puede matarte. Ella no es mi tipo, pero es lo que es”.

En un video que acompaña al lanzamiento de la canción, Pop explicó que se sintió “movido a escribir una letra directa, no algo demasiado emocional o profundo, más parecido al periodismo. Quién, qué, dónde, dónde… Dejé fuera el por qué, porque eso se vuelve demasiado complejo. Pero expuse cómo me sentí al respecto”.