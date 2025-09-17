Continuando con la política del Gobierno Provincial junto al Registro Civil, de garantizar el fácil acceso de la ciudadanía a los trámites del Estado, se desarrollan durante esta semana nuevos Operativos de Documentación Rápida en distintos barrios de la Capital y en el interior catamarqueño, llegando a cada rincón de la provincia.

El cronograma previsto es el siguiente:

Lunes 15 de septiembre: el Móvil de Documentación Rápida estuvo en el Centro Vecinal Fray Mamerto Esquiú del Barrio La Viñita.

Martes 16 de septiembre:

Por la mañana, de 10 a 15 horas, en la Escuela Juan José Valle de Colonia del Valle.

Por la tarde, de 16 a 19 horas, en la esquina de Cuba y República Dominicana, en el Barrio Parque América.

Miércoles 17 de septiembre: de 15 a 18 horas en calle Florida, entre Pasaje Vélez Sarsfield y Junín, en el Barrio La Tablada, en el marco del programa Municipio en Tu Barrio.

Además, se recuerda que en los Operativos de Documentación Rápida se pueden realizar los siguientes trámites conforme a las tarifas vigentes del RENAPER:

Nuevo DNI (todas las edades): $7.500

Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500

DNI para extranjeros: $14.000

Pasaporte común: $70.000

Esta iniciativa del Gobierno Provincial junto al Registro Civil, busca el fácil acceso de la ciudadanía a los trámites del Estado, acercando los organismos a los barrios y localidades de la Capital y el Interior, para que cada catamarqueño tenga sus documentos al día.