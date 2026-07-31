La cuenta regresiva continúa para la 4.ª fecha del Campeonato Rally Catamarqueño, que se disputará los días 15 y 16 de agosto en la ciudad de Tinogasta.

La organización dio a conocer el cronograma oficial de pruebas especiales, que comprenderá ocho tramos cronometrados distribuidos en dos jornadas de competencia, recorriendo algunos de los caminos más representativos del departamento.

Cronograma de competencia

Sábado 15 de agosto

PE1: Ruta 60 – Santa Rosa (I) | 5,05 km | 13:38 hs

PE2: El Breal – Estación de Rebaje (I) | 12,26 km | 14:01 hs

Parque de Servicio: Polideportivo

PE3: Ruta 60 – Santa Rosa (II) | 5,05 km | 15:34 hs

PE4: El Breal – Estación de Rebaje (II) | 12,26 km | 15:57 hs

Parque de Servicio: Polideportivo

Rampa de Lanzamiento | 20:00

hs

Domingo 16 de agosto

PE5: Río La Troya – Anillaco (I) | 12,18 km | 09:43 hs

PE6: San José – Estación de Rebaje (I) | 14,96 km | 10:21 hs

Parque de Servicio: Polideportivo

PE7: Río La Troya – Anillaco (II) | 12,18 km | 12:19 hs

PE8: San José – Estación de Rebaje (II) | 14,96 km | 12:57 hs

Parque de Servicio: Polideportivo

Con un recorrido que combina velocidad, técnica y los imponentes paisajes tinogasteños, se espera una gran convocatoria de binomios de toda la provincia y de regiones vecinas, además del acompañamiento del público que año tras año convierte a Tinogasta en una verdadera fiesta del automovilismo.

Desde la organización invitan a los aficionados a disfrutar de la competencia respetando las indicaciones de seguridad y ubicándose únicamente en los sectores habilitados para espectadores. El Rally Catamarqueño vuelve a poner primera en Tinogasta con un fin de semana que promete grandes emociones.