El Radicalismo se reorganiza y busca el milagro para octubre

En esta reunión se acordó que en los próximos días se convocará a los referentes de los distintos sectores internos con “el objetivo de definir acciones y trabajar juntos en potenciar la alianza Juntos por el Cambio como alternativa de gobierno”. También, se informó que se avanzará en otras iniciativas políticas que van a involucrar a los comités departamentales y distritales de la UCR para movilizar al partido en el interior provincial.

Concluida la reunión, Marchioli se expresó en sus redes sociales exhortando a los correligionarios a sumarse a la campaña. En este sentido afirmó: «Estamos trabajando nuevamente para que toda la UCR se ponga al hombro esta campaña para que tengamos el mejor resultado posible y seamos una alternativa de gobierno».

«Los catamarqueños nos merecemos un gobierno que realmente se ocupe de nuestras necesidades y ahí está la UCR en el marco de Juntos por el Cambio», señaló el legislador.

En el Comité Capital, el plenario se extendió por varias horas y de acuerdo con lo que pudo conocer este medio hubo momentos de tensión entre los participantes ya que hubo acusaciones cruzadas entre los miembros y dirigentes radicales de las dos listas que compitieron en las PASO (Gana Catamarca y Hagamos el Cambio de Nuestras Vidas).

Internas

Los resultados de las PASO no fueron favorables para Juntos por el Cambio a nivel provincial, que solo alcanzó el 28% de los votos quedando muy por detrás de Unión por la Patria, que alcanzó el 55% de los sufragios. Además, la sorprendente elección de La Libertad Avanza, que alcanzó el 15% de los votos hace pensar que Juntos por el Cambio podría perder al menos tres bancas en la Cámara de Diputados de la provincia.

Sumado a esto, está el fuerte impacto del voto en blanco que quedó como la segunda opción más elegida por los votantes catamarqueños.

Luego de conocerse estos números, el dirigente Víctor Quinteros cargó contra la conducción del partido y pidió la renuncia de los principales candidatos de Juntos por el Cambio. “Han destrozado el concepto de que la UCR es la columna vertebral de la alianza”, había dicho el dirigente, quien es también convencional nacional.

La diputada Natalia Herrera, quien busca la reelección e integra la lista de Juntos por el Cambio que competirá en octubre, aludió a Quinteros en las redes, sin nombrarlo y generó el debate. “Ocho años ñoqui becado en la Nación. Se dedicó a viajar. No tiene cara. No me sorprende. Siempre fue dañino”, afirmó.