Durante la jornada de ayer, los diputados provinciales Tiago Puente y Hugo Daniel

“El Grillo” Ávila se reunieron públicamente con los dirigentes de La Libertad Avanza

(LLA) local para sumarse a la fiscalización del próximo 19 de noviembre.

El ala dura local del PRO o también llamada los “halcones”, representada en la

figura de Carlos Molina, ya se había incorporado semanas atrás cuando se viralizó

una foto de un león con un pato abrazados frente de la Catedral.

Según trascendió, se esperaba a algunos dirigentes de la Coalición Cívica ARI

(CC-ARI), pero a la reunión no asistió ninguno.

En diálogo con este medio, Puente comentó que la UCR brindó libertad de acción

de cara a las elecciones y remarcó que “a modo personal, quienes tenemos

espíritu democrático tenemos que estar defendiendo, para que la voluntad de toda

la sociedad se pueda llevar adelante con absoluta transparencia”.

“Es importe aclarar que solo estamos para cooperar en la fiscalización, aquí no hay

ninguna otra cuestión. A todos los que estamos aquí el pueblo de Catamarca nos

eligió como oposición, eso nos une y vamos a empezar a trabajar conjuntamente,

primero este 19 de noviembre, y luego seguramente vamos a poder articular un

trabajo conjunto en la Legislatura”, resaltó el legislador.

Además, planteó que este acercamiento puede llegar a ser el puntapié inicial para

comenzar a trabajar con los nuevos diputados libertarios que asumirán en

diciembre.

“Todos nosotros fuimos elegidos por el pueblo de Catamarca como oposición, lo

que más nos une es empezar a trabajar conjuntamente como oposición primero

este 19 de noviembre y luego seguramente vamos a trabajar en la Legislatura”,

reiteró.

El día lunes en el plenario radical, Puente fue abucheado por una gran mayoría de

sus pares por su decisión de unirse a LLA. Al ser consultado sobre esto, respondió:

“Así como el presidente de la UCR, Gerardo Morales, dijo que con Milei no y que

va a hacer lo imposible para que no gane, hay otros dirigentes del radicalismo que

pensamos distinto y el radicalismo abraza a todos a quienes quieran votar a Massa

y a quienes quieran votar a Milei”.

Por su parte, el encargado de la fiscalización del PRO, Diego Figueroa, expresó:

“Una vez que perdimos la elección, como personas de la democracia y que

militamos la política, tenemos un compromiso con la ciudadanía. No solo cuando

ganamos, sino también cuando perdemos, hoy tenemos la obligación de fiscalizar

y ayudar a que el cambio en la Argentina pueda darse a través de los votos”.

El “Grillo” no brindó declaraciones mediáticas pero compartió el desayuno con los

libertarios y puso a disposición a toda su gente.