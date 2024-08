El radicalismo provincia coincidió ayer en que la instalación de grandes inversiones en la provincia no tendrá impacto si no se potencian dos cuestiones: una es la posibilidad de ocupar mano de obra local y la otra es la generación de una “cadena de valor” mediante proveedores locales.



Señalaron además que las reglas del régimen de incentivos para grandes inversores (RIGI) no están del todo claras, como el “Plan para el Desarrollo de Proveedores Locales”, que prevé la contratación local de por lo menos un 20 por ciento de la inversión.



Por eso los boinablanca locales se mostraron prudentes a la hora de emitir alguna opinión a favor o en contra sobre la conveniencia o no de la aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversores (RIGI).



La contratación de los proveedores esta contemplado en el régimen de incentivos, pero sin ser una obligación y condición de las inversiones para acceder y mantener los beneficios fiscales. Situación que representa las expectativas de las comunidades locales y la protección del ambiente la principal preocupación. “Sin mano de obra y proveedores locales las inversiones ganan y los catamarqueños perdemos”, señalaron.



Además, quedó en claro después de la discusión, algunas constantes: la provincia necesita de un plan de desarrollo económico, que prevea el destino de la renta minera para generar más y mejor empleo. “Sobre el plan de desarrollo minero, no solo debe ser política de estado, para lo cual los partidos políticos debemos consensuar reglas claras para los próximos 30 años” señalaron.



Los asistentes al encuentro; dirigentes, enviados de los municipios y militantes del partido destacaron la controvertida experiencia “Alumbrera” en el impacto económico local y se expresaron a favor de no repetir errores por falta de información veraz y políticas de protección local confiables para beneficiar a emprendedores y mano de obra local, como así también el cuidado del ambiente, manejo del agua, uso del suelo y la participación y consulta a nuestras comunidades, en respeto a la diversidad cultural.



“En lo local, la cuestión pasa por fortalecer a los proveedores locales y la construcción de una cadena de valor en la producción local, algo que no se desarrollará sin una política clara de índole provincial” concluyeron.



Los legisladores radicales indicaron el retroceso que se viene produciendo en materia de regalías mineras. “antes reclamábamos responsabilidad en la utilización de las regalías; hoy no se trabaja en el consentimiento de las comunidades locales, no se sabe dónde va el dinero, como se usa y cuáles son los procesos de adjudicación, todo es discrecional en función de los negocios del gobierno”., concluyeron.