El próximo martes 23 de mayo, el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela, propone un bonus track de la Semana de los Museos, porque estará inaugurando la muestra Historia de un día, del artista plástico Nicolas Leiva.

“Historia de un día son seis piezas que cuentan mi dia y tiene una estructura parecida a la obra del mismo nombre del pintor catamarqueño Laureano Brizuela, que fue mi abuelo», relata Leiva, oriundo de Tucuman y que vive en Miami hace 33 años, donde trabaja con pintura y cerámica, que ocupan una parte importante de su producción.

Hace unos meses, Nicolas Leiva llegó a Piedra Blanca, a la casa donde pasara gran parte de su infancia, para darle rienda al deseo de realizar un proyecto relacionado a la obra de su abuelo Laureano Brizuela, cuyo nombre lleva el Museo Provincial de Bellas Artes.

«He detenido mi tiempo de trabajo en Miami, donde vivo actualmente, y me he mudado a Piedra Blanca que es un lugar muy especial en mi vida, porque aquí he pasado muchos años. Mis padres son catamarqueños y en este lugar que es mágico para mí, estoy pintando y desarrollando mi proyecto», explica el artista.

La obra está compuesta por seis formatos bastante grandes que en su totalidad miden unos 9 metros de ancho por 2 metros de alto. Son pinturas que llevan incorporadas piezas de cerámica que fueron realizadas aquí en Catamarca por la reconocida ceramista Estela Moreno.

Apenas terminó de pintar las obras, abrió las puertas de la casa de sus padres en Piedra Blanca, donde en el parque junto a las higueras recibió a sus amigos y a los alumnos de la escuela de la localidad para que puedan disfrutar la muestra antes de llevarla al Museo Laureano Brizuela.

La muestra Historia de un día se inaugurará el próximo martes 23 de mayo a las 20 horas en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela, en San Martín 316.