No hubo consensos entre el oficialismo y la oposición sobre la redacción final de la

nueva ley de regalías mineras. En la sesión de ayer de la cámara baja, el Frente de

Todos más el bloque unipersonal Consenso Federal Catamarca dio media sanción a

una normativa que tuvo varias modificaciones en comparación al proyecto que envió

el Gobierno. Esos cambios no bastaron para el interbloque Juntos por el Cambio y el

unipersonal Unidad Ciudadana puesto que el proyecto, en definitiva, no da

“garantías” a los municipios.

La iniciativa original y de acuerdo al despacho de comisión, constaba de seis

artículos. En la sesión de ayer ese número se estiró hasta las nueve. Además de

introducir nuevos artículos también se agregó texto a los originales. Este es el caso

del primero, donde se sumó un segundo párrafo para aclarar que en caso de que la

Provincia no cuente con una ley general de presupuesto en determinado ejercicio

fiscal, se dicte una ley especial. Esta normativa es para que dentro del presupuesto

reconducido se incorporen los recursos e inversiones en conceptos de regalías.

Otra de las modificaciones que tuvo el proyecto original dispone que el porcentaje

remanente de las regalías mineras corresponda a la Provincia. A la par, se estableció

que ese remanente tendrá como destino obras de infraestructura o desarrollo

productivo.

Además, se modificó el artículo para la constitución de fideicomisos. Para el caso, se

aprobó que el Poder Ejecutivo “debe constituir fondos fiduciarios con la totalidad de

los ingresos provenientes de la partida de recursos denominada regalías mineras, sin

alterar la distribución ni el destino asignado en el régimen”.

En este orden de ideas, se apuntó que el Ejecutivo deberá presentar semestralmente

la rendición de cuentas de todos los fideicomisos constituidos ante las comisiones de

Hacienda, es decir de Diputados y del Senado.

También se incorporó un artículo para que los municipios situados en el

departamento donde se encuentre el yacimiento minero puedan proponer al

Gobierno, para que éste considere su inclusión en el presupuesto, las obras de

infraestructura y proyectos de inversión y desarrollo productivo que entienden

prioritarios.

Eso sí, esas obras deberán contarse dentro de un plan estratégico de desarrollo

económico y a la vez, ajustarse a los montos de regalías que se estimen recibir en el

año. En este orden de ideas se incluyó que la Provincia informará a las comunas los

recursos estimados por las regalías. Así, las jurisdicciones deberán elevar al

Gobierno hasta el 30 de octubre de cada año las obras que solicitan agregar al

presupuesto.

No obstante, para ello los Municipios deberán contar con autorización de los concejos

deliberantes o la subsecretaría de Asuntos Municipales (en el caso de las comunas

sin Carta Orgánica).

Posturas

Durante el debate, el oficialismo rescató lo dispuesto por la Constitución provincial

sobre la minería y apuntó, en la voz de Ricardo Aredes, que “el Departamento no es

un órgano de gobierno o administración, por ende no pueden recaer

responsabilidades jurídicas”. Isauro Molina, por su parte, consideró que “la oposición

amaga con construir consensos y diálogo”, mientras que “en el recinto solo plantean

cuestiones para la tribuna política”.

Cecilia Guerrero refutó que se lesionen las autonomías municipales y que los

recursos mineros sean propiedad de los municipios. “La constitución prevé que el

reparto sea para los departamentos, no los municipios”, dijo y llevó a colación las

gestiones del Frente Cívico y Social cuando funcionarios “reconocieron que las

regalías fueron para gastos de administrativos” (pago de sueldos).

Por el lado de la oposición, Marita Colombo apuntó que la nueva ley “profundiza el

modelo de concentración de poder económico y político en el Gobernador. Esto no

garantiza nada”. También le pidió al oficialismo que rinda cuentas desde el 2011 en

adelante.

En tanto, Víctor Luna consideró que se “cargó las tintas en los intendentes” por el uso

de las regalías y no se hizo lo propio con la Provincia. ”Este proyecto no tiene nada

que ver con el anterior, es otra génesis, este es el manejo discrecional del Ejecutivo”,

indicó para sostener que “este proyecto no garantiza que sea el mejor y que tenga

controles” sobre el uso de los fondos.