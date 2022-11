POLÉMICA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La diputada María Argerich (FT) aseguró que podrían aprobar Presupuesto e Impositiva sin llegar a extraordinarias. La oposición suma críticas.

La presidenta de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, María Argerich (FT), explicó que “están dados los tiempos parlamentarios” para que el miércoles se aprueben el Presupuesto y la Ley Impositiva para el ejercicio 2023. “Los presupuestos de las Cámaras no llegan, pero estamos conversando con la oposición para que sean incluidos”, y remarcó que la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias es decisión del Ejecutivo. La oposición sostiene las críticas y adelanta una sesión con amplio debate.

“No llegamos con el tiempo para el Presupuesto de la Legislatura. Las charlas con la oposición comenzaron el jueves cuando se emitió el despacho, creemos que hasta el miércoles podemos llegar a un consenso. El Presupuesto de la Legislatura es único y hubo una demora con el del Senado”, explicó Argerich en declaraciones radiales. Igualmente, remarcó que si este último no se aprueba, será un presupuesto legislativo reconducido con el tope de gastos que está previsto en el Presupuesto del Ejecutivo.

La diputada Silvana Carrizo (UCR) anticipó que la oposición se está preparando “para el miércoles defender los recursos de todos los catamarqueños”.

“Hablaremos todos los diputados de la oposición y cada uno tendrá su temática específica. Es un presupuesto que viene con pautas macrofiscales mentirosas”, reclamó.

En esta línea, aseguró que el año que viene, “con mucho viento a favor, vamos a tener una inflación por más del 90% y el presupuesto habla de un 60%. Esto lleva a que se generen estos problemas. Le recortamos el presupuesto al Poder Judicial porque ellos sí plantean un incremento de la inflación del 90%. Llegaremos a septiembre con instituciones como el Poder Judicial y el Legislativo sin presupuesto”, advirtió.

“Hay algo que se les pasó y es que no emitieron despacho del Presupuesto legislativo. Entonces no podrían ser tratados el miércoles salvo que la oposición dé los dos tercios o que el Ejecutivo convoque a extraordinarias una semana más”, sostuvo.

Por otra parte, Argerich volvió a opinar respecto de la polémica por el Presupuesto del Poder Judicial. “Tenían las pautas macroeconómicas para armar su presupuesto. Entendemos que hayan querido tener una diferenciación, pero no corresponde. Nosotros como legisladores tenemos que fijar la igualdad con todos los trabajadores”, remarcó.

Por último, sobre la Ley Impositiva, remarcó que tiene un aumento de la unidad tributaria de un 60% “y muchos beneficios para contribuyentes cumplidores, con descuentos de hasta 55% en Automotor e Inmobiliario y fuerte política para el empleo privado”.

Análisis

Ayer, el bloque de la UCR se reunió para analizar los pasos a seguir de cara a la sesión de mañana. Los diputados opositores coincidieron en que son pocas las posibilidades de acordar con el oficialismo la aprobación del presupuesto general y de habilitar el tratamiento de los presupuestos legislativos. Hoy se volverán a reunir para definir qué postura llevarán al recinto.

Reclamo de judiciales

Cecilia Falcón, referente de los trabajadores judiciales, valoró que el presidente de la Corte, Miguel Figueroa Vicario, “saliera a luchar por nuestros derechos” y anticipó que el miércoles se movilizarán a la Legislatura. “Lo del presidente de la Corte es algo que no ocurrió nunca. Nosotros estamos a la par, queremos luchar por nuestros derechos también. El Poder Judicial es y debería ser un poder independiente. Cuando se envió el presupuesto se contaba con el aumento que nos darían al menos en la mitad del año, ahora no sé por qué no alcanza el dinero”, reclamó.

“Nunca se perjudicó tanto al Poder Judicial como estos últimos años. Si no había plata no hubieran nombrado más ministros en la Corte, eso se lleva una buena parte del presupuesto. Me pregunto por qué nunca se hacen recortes en el Ejecutivo”, sostuvo la delegada.

En ese contexto es que anunció la convocatoria para el miércoles en la Corte con movilización a la Legislatura. “Deberían sumarse todos los ministros a acompañarnos, nos gustaría que estén”, dijo.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital