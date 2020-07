Tal como lo había adelantado LA UNIÓN ayer, tomaron estado parlamentario una serie de proyectos que impulsan importantes cambios dentro del Poder Judicial. Sin embargo, el debate acerca de estas iniciativas que se esperaba que tengan en las próximas semanas no se dará, ya que el oficialismo impuso la mayoría y logró tratar sobre tablas y dar media sanción a los proyectos de ampliación del número de integrantes de la Corte de Justicia y de eliminación del Consejo de la Magistratura.

La oposición ni siquiera se hizo presente en la sesión, argumentando que “habiendo dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial la Fase 1 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio hasta el próximo 20 de julio, no se justifica exponer al personal de la Cámara de Diputados, perteneciente a las áreas de soporte de la actividad legislativa, a participar del desarrollo de la sesión en un recinto físico que, por sus reducidas dimensiones, impide garantizar el distanciamiento de 2 metros requerido por las medidas de prevención”.

En ese sentido, añadieron que fue la propia Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la que recomendó no realizar la sesión.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Salud, Ramón Figueroa Castellanos, desmintió esa versión, al igual que la presidenta del cuerpo, Cecilia Guerrero, quien indicó que no ingresó ninguna nota de esa comisión solicitando tal medida.

Con la presencia de los diputados Marina Andrada (Consenso Federal) y Hugo Ávila (Unidad Ciudadana), el oficialismo logró quorum para sesionar y avanzó con el tratamiento sobre tablas de la ampliación de la Corte de Justicia y la derogación de la ley de creación del Consejo de la Magistratura. Una vez iniciada la sesión, solo bajaron al recinto, por parte del interbloque opositivo, los diputados Francisco Monti, José Sosa y Tiago Puente.

Fue precisamente Monti quien cuestionó en el recinto la decisión del oficialismo de avanzar con esas reformas y comparó al Gobierno con aquellas gestiones que buscaron “copar otros poderes del Estado y asumir la suma del poder público” y que luego, “la ciudadanía los ha castigado”.

Tras calificar como “un avance vergonzoso que está haciendo el PJ en la provincia de Catamarca” a las diferentes iniciativas impulsadas respecto del Poder Judicial, el legislador radical culminó su alocución anticipando: “Nosotros, desde luego, no vamos a aceptar, no vamos a permitir este avasallamiento, esta autocracia que se está enarbolando en el día de la fecha”.

Por su parte, el también diputado de la UCR consideró que con las nuevas leyes impulsadas por el peronismo “solo se quiere acumular y concentrar el poder. Buscan ir sobre la reforma, aprovechar a esta pandemia para ir sobre la Corte y llevar adelante una suerte de concentración del poder, que no le sirve a la sociedad de Catamarca”.

Por su parte, el diputado oficialista y autor del proyecto de ampliación de la Corte de Justicia, Augusto Barros, defendió el marco en el que se trataron y aprobaron los proyectos cuestionados por la oposición y recordó que “el debate se da en la Cámara de Diputados, con la presencia de los que son representantes del pueblo”, en alusión a la ausencia de la mayoría del interbloque opositor. “No creo que ellos desconozcan cuál es nuestro posicionamiento respecto de la Justicia, que está bastante mal vista en general”.

Respecto de la eliminación del Consejo de la Magistratura, insistió en que se trataba de una ley que era inconstitucional y negó que, durante su mandato como gobernador, Oscar Castillo haya buscado autolimitarse en su atribución de nombras jueces. “En el año 91, fueron puestos todos los jueces en comisión y, a partir de ahí, formalizar la teatralización del Consejo de la Magistratura es muy fácil. Pero la base inicial del Poder Judicial, que está constituido en la actualidad, ha sido a partir de ese embate al republicanismo”.

Media sanción

Se amplió de 5 a 7 los miembros de la Corte de Justicia, lo que apunta a la división por salas del máximo tribunal, de acuerdo a la materia de los casos a resolver.

También se derogó la Ley 5012, es decir, la normativa de creación e integración del Consejo de la Magistratura. El oficialismo sostuvo que la mencionada norma “viola ostensiblemente lo normado por los artículos 3, 49, 149 inciso 18 y 218 de la Constitución Provincial y señaló que con esa ley se estaba arrogando facultades propias del Ejecutivo a otro poder.

También fue aprobado el régimen de selección para la designación de secretarios, funcionarios con ese rango y empleados del Poder Judicial, “para garantizar el ingreso igualitario y democrático a la carrera judicial”.

Entre otras iniciativas, también hicieron modificaciones al Reglamento Interno de la Cámara baja, para avanzar con la implementación de medios telemáticos en distintas instancias parlamentarias cuando, por razones extraordinarias o de fuerza mayor, fuera imposibilitado su normal funcionamiento. En otras palabras, se facultó al cuerpo a realizar sesiones remotas.