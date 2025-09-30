El Nodo Tecnológico de la Secretaría de Gabinete y Modernización, a cargo de Mariano Rosales, celebra su segundo aniversario con el evento de innovación más grande de la provincia: el “Nodo Tech Day”. La jornada reunirá a emprendedores, profesionales y aficionados por la tecnología, este miércoles 1 de octubre de 2025 en el edificio ubicado en la avenida Virgen del Valle y Güemes.

El Director General del Nodo Tecnológico, Lic. Emilio Ramaci, comentó que el evento ofrecerá una experiencia integral con conferencias de destacados expertos, talleres prácticos, exposiciones tecnológicas y mucho más. Los asistentes podrán abordar temas clave como inteligencia artificial, formación audiovisual, robótica, desarrollo emprendedor y redes sociales.

La propuesta está pensada para mayores de 16 años y busca, por segundo año consecutivo, impulsar el desarrollo tecnológico y abrir un abanico de oportunidades en Catamarca.

Propuesta y objetivos del evento

El Nodo Tech Day tiene como objetivo potenciar el desarrollo local de manera genuina. A través de charlas motivacionales y casos de éxito, se busca impulsar a los asistentes a continuar trabajando en sus propios proyectos con confianza y resiliencia, aprendiendo de las experiencias de quienes ya han triunfado. Los talleres prácticos, que abarcan desde inteligencia artificial hasta marketing digital y habilidades interpersonales, buscan ofrecer herramientas y conocimientos técnicos para que los asistentes se destaquen en un entorno laboral competitivo.

Uno de los principales invitados será Bruno Scoppazzo, un artista especializado en efectos visuales que ha trabajado en proyectos de cine de gran magnitud, como la serie El Eternauta. Scoppazzo también ha colaborado en el diseño de gráficos para canales de televisión y en videos musicales de artistas reconocidos. Durante la jornada, compartirá su experiencia en una charla, y luego cerrará con una entrevista exclusiva a cargo de Carlos Ponce.

Agenda de actividades destacadas

La jornada comenzará a las 9.00 horas con las acreditaciones. Las charlas incluyen temas como la purificación de agua sin químicos, la gestión financiera para emprendimientos y el uso de inteligencia artificial en manos de expertos como M. Laura Colque y el equipo de M. José Salomón y Maximiliano Bravo. Los talleres prácticos se enfocarán en áreas como el desarrollo de videojuegos, la innovación aplicada y la fotografía documental.

Además, el evento ofrecerá exhibiciones y experiencias tecnológicas para que los asistentes interactúen con la innovación de primera mano.

Habrá competencias de robots de sumo y fútbol, un sector de juegos interactivos y desafíos lógicos , además de un área de realidad virtual.

El cierre de la jornada será a las 19.00 con la entrega de certificados a los primeros egresados de la diplomatura en desarrollo web, seguido de un DJ y un patio de food trucks para celebrar el aniversario.

Charlas (Miércoles 1 de octubre)

APERTURA DE LA JORNADA – Carlos Ponce

10.00 hs – EFECTOS VISUALES EN EL CINE.

Bruno Scopazzo. Artista VFX

Experto en efectos visuales, integrante del equipo de la serie El Eternauta.

11.30 hs – PURIFICACIÓN DEL AGUA SIN QUÍMICOS – Postulación local al Premio Junior

del Agua en Suecia. Paula Bazán, Leopoldo Gómez y Martina Cecenarro

15.00 hs – ESCALAR SIN QUEBRAR: Gestión Financiera para Startups. M. Laura Colque

16.30 hs – COMUNICACIÓN DE IMPACTO: Conecta, Inspira y Vende. María Vega Cativa,

Ana Cativa

17.00 hs – IA: EL FUTURO EN TUS MANOS, VENDER DESDE CERO. M. José Salomón,

Maximiliano Bravo, Leandro Parache

17.30 hs – PENSAR, CREAR Y APRENDER CON IA. Franco Alonso

19.30 hs – MANO A MANO CON BRUNO SCOPAZZO. Entrevista a cargo de Carlos Ponce

Workshops

10.00 hs- INNOVACIÓN EN ETAPAS

10.00 hs- DEL DATO AL CONOCIMIENTO. Decisiones con Power Bi y Excel

12.00 hs- ANIMACIÓN 2D EN ARGENTINA

12.30 hs – FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

14.00 hs – FOTOPRODUCTO

15.00 hs – INNOVACIÓN APLICADA. Desarrollo de una Estación Meteorológica

15.00 hs – INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

17.30 hs – VIDEOJUEGOS. Del Joystick al Código

EXHIBICIONES Y EXPERIENCIAS TECNOLÓGICAS

10.00 a 11.00 hs – Competencias de Sumo y Fútbol Robot

10.00 a 17.00 hs – PLAYGROUND. Experiencias de realidad virtual, juegos interactivos,

desafíos lógicos

Cierre

19.00 hs – ENTREGA DE CERTIFICADOS – Primeros Diplomados en Desarrollo Web Full

Stack

21.00 hs – DJ y Patio de Food Trucks

La propuesta está pensada y diseñada para mayores de 16 años y los interesados pueden inscribirse ingresando al link https://nodotecnologico.com.ar/inscripciones/ y por otras consultas pueden dirigirse al Nodo Tecnológico.

En Facebook los encuentran como Nodo Tecnológico Catamarca, en Instagram como @nodotecnologicocat y vía whatsapp pueden comunicarse al 3834- 010567.