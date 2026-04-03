El boxeo catamarqueño vive días de alta intensidad de cara al próximo 10 de abril, fecha en la que el Polideportivo de las 250 Viviendas será el escenario de una noche que promete pura acción. En una entrevista brindada a Catamarca Despierta, Rodrigo Agüero, referente del gimnasio New Boxing y organizador del evento, compartió los detalles de una jornada que combinará el campo amateur con el profesionalismo.

El León salta al profesionalismo

El gran atractivo de la noche será el esperado debut profesional de Felipe «El León» Alauto. Agüero destacó la preparación de su pupilo: «Lo veo muy bien, muy concentrado y entusiasmado. Es el comienzo de su camino profesional; a Franco lo conocemos desde chico y no tengo dudas de que será una de las grandes figuras de nuestro boxeo».

Un semillero con protagonismo propio

Más allá de la pelea estelar, la organización busca darle espacio a las nuevas camadas. Cerca de 10 boxeadores del gimnasio subirán al ring esa noche con el objetivo de ganar ritmo de competencia.

«La idea es darle continuidad a los pibes de nuestro gimnasio. Queremos que tengan prioridad y que no sean siempre los mismos nombres los que tengan la oportunidad de pelear», afirmó el entrenador durante la nota.

Actualidad internacional: El «Tilín» y José Agüero

La charla también recorrió el presente de otros grandes exponentes del equipo. Se destacó el gran momento del «Tilín» tras su paso por Chile, quien ya tiene fecha para combatir en Buenos Aires el 25 de abril.

Por otro lado, todas las miradas están puestas en José Agüero, quien se encuentra actualmente en Córdoba realizando sesiones de sparring para su próximo desafío en tierras chilenas. Según Rodrigo, esta pelea marcará un «antes y un después» en su carrera, resaltando la humildad y la disciplina de José para salir de su zona de confort y seguir creciendo en el plano internacional.