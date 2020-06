La Municipalidad de la Capital impulsará el desarrollo de obras turísticas que

permitan poner en valor puntos atractivos de la ciudad y alentar la llegada de turistas.

Desde la comuna, apuntan a que La Gruta de la Virgen del Valle, la Casa de la Puna,

el Pueblo Perdido de la Quebrada y el Dique El Jumeal se conviertan en lugares que

ofrezcan diferentes actividades a los visitantes y que puedan generar puestos de

trabajo.

Para concretarlas, el municipio está buscando el financiamiento del Gobierno

nacional, que no sería absoluto. Pero, el intendente Gustavo Saadi está dispuesto a

afrontar los costos que no estén cubiertos por Nación. En la Municipalidad esperan

que el dinero para estas obras llegue este año y creen que estarán finalizadas

durante los cuatro años de la actual gestión de Saadi.

La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la comuna, Inés Galíndez,

comentó a El Esquiú.com que “estamos diseñando y proponiéndole al Estado

nacional la realización de estas obras que están enmarcadas dentro de un programa

de desarrollo de infraestructura turística dentro de la ciudad. Consiste en el desarrollo

de los atractivos que tiene la ciudad, ponerlos en valor. Y atrás de esos atractivos,

generar trabajadores que empiecen a integrar esos atractivos y a trabajar esos

productos turísticos. Que no sea solamente construcción, sino que detrás haya

trabajo para profesionales en turismo y el disfrute de esos espacios que no están

puestos en valor para la población local y para los turistas”.

Además, Galíndez detalló en qué consistirá cada obra y qué actividades planean

para los turistas:

La Gruta

“En La Gruta va a haber un complejo ahí también. Se está trabajando en un parque

temático, como de un complejo turístico, comercial y gastronómico, que es la parte

más cercana a la ciudad. Eso se va a trabajar en un proyecto muy lindo que se viene

a acordar con el presidente (Alberto Fernández) porque el turismo religioso es un

ícono del desarrollo turístico de la ciudad. Se está planteando un camping para

empezar la primera línea de alojamiento, pero la idea es que siga creciendo”,

explicó.

Casa de la Puna

“El segundo es la Casa de la Puna, que también estamos con otro proyecto de

intervención, con la intención de que se transforme en un Poncho estable. Es decir,

que haya gastronomía, productos artesanales, tanto alimenticios como textiles,

alfarería, porque a Catamarca también se la identifica con el Poncho. La gente que

viene solamente puede disfrutar muy poco de esas experiencias. El Poncho, una vez

al año durante 10 días. Entonces, nos parece que eso es muy poco, que necesitamos

generar aspectos de continuidad para que el turista no solamente disfrute dos veces

al año sino en forma permanente”, remarcó Galíndez.

Pueblo Perdido

“Estamos trabajando con la Universidad en el proyecto para mejorar eso y hacer un

lindo centro de interpretación de todas las culturas de Catamarca. El turismo

arqueológico también es algo que nosotros no hemos explotado y tiene un nivel de

atractividad a nivel nacional e internacional”, indicó.

El Jumeal

“La idea es parquizar, poner el sistema de iluminación, bicisendas, espacios para que

se puedan hacer deportes con algunos equipamientos. Todo eso para un disfrute

inicial, con la unión de otro proyecto de perilagos, que era brindar gastronomía, el

Club Náutico que era una deuda pendiente, todo lo que es a pedales, kayak,

gomones. Es una actividad que le daría vida a ese dique tan importante que

tenemos. También la vida gastronómica, que se pueda ir a tomar un té, a comer, a

cenar. Eso es hasta el murallón. Y en toda la parte que es montañosa, plantear lo que

es el Eco Parque, que la idea es que tenga un centro de interpretación donde se

cuente qué es el parque en flora y fauna, armar senderos para que se pueda hacer

trekking y mountain bike, tirolesas, generar algunas actividades de montañas”, contó.