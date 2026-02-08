El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, recibirá en los primeros días de la semana entrante a la familia del cabo primero Diego Chávez, el efectivo policial asesinado en cumplimiento del deber.

La reunión se produce luego de que la Secretaría Penal de la Corte de Justicia de Catamarca resolviera el cese de la medida cautelar que dispuso el cese de la prisión preventiva de José Javier Aguilar, imputado por el homicidio., decisión que generó un fuerte malestar en el ámbito policial y motivó un pronunciamiento institucional de la Jefatura General de Policía.

Comunicado de la Jefatura General de Policía

A través de un comunicado oficial, el Comando Jefatura y toda la Institución Policial expresan su acompañamiento a la familia de Diego Chávez y a la familia policial en general, señalando que la resolución judicial provoca un profundo dolor y reabre una herida que consideran difícil de cerrar.

En el mensaje, la Policía sostiene que, como servidores públicos, deben comprender que la sociedad catamarqueña no es responsable de lo que califican como un error judicial, y ratifican su compromiso de continuar trabajando y redoblar esfuerzos en defensa de la vida, los bienes y los derechos de la comunidad.

Asimismo, manifiestan su confianza en que la Justicia pueda subsanar esta situación y avanzar en un nuevo proceso en el que se aplique la pena que, entienden, merece un hecho que califican como aberrante. En ese sentido, también recuerdan a la cabo Marisa Mazzuco, quien acompañaba a Chávez el día del hecho y falleció recientemente.

Finalmente, la Jefatura reitera su solidaridad y apoyo a la familia y seres queridos del cabo primero Diego Chávez, expresando su deseo de que puedan encontrar paz y resignación ante el difícil momento que atraviesan. El comunicado lleva la firma del comisario general (RE) Marcos Manuel Herrera, jefe de Policía de Catamarca.