El Mercado Itinerante y el programa Municipio en tu Barrio continúan recorriendo los distintos sectores de la ciudad para acercar servicios y fortalecer la economía local.

En esta oportunidad, estaremos presentes en la Plaza Crisanto Gómez, ubicada en Av. Alem y Acosta Villafañez, el próximo miércoles 12 de noviembre, de 16:00 a 20:00 horas.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores locales: panificación y pastelería, frutas y verduras frescas, especias y conservas, embutidos, lácteos, productores regionales, sandwichería, chocolatería y muchas otras opciones.

Además, se brindarán servicios gratuitos a la comunidad, tales como peluquería, trámites de DNI, Centro de Emisión de Licencia, CERCA, atención del Agente Sanitario, y mesa informativa sobre capacitaciones para emprendedores, entre otros.

Invitamos a todas las familias a acercarse, acompañar a nuestros emprendedores y aprovechar los servicios disponibles.

