El intendente Raúl Barot recorrió la obra de pavimentación que se ejecuta sobre la calle Gobernador Arnoldo Castillo, una de las arterias principales de Los Altos. Los trabajos permitirán mejorar la circulación, la accesibilidad y la conectividad urbana en esta zona de la ciudad.

Estas tareas se desarrollan en el marco del plan de asfalto que el municipio lleva adelante junto a Vialidad Provincial y el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas de Catamarca, con el acompañamiento del gobernador Raúl Jalil.

Barot destacó que “estas obras son parte de la transformación integral que estamos concretando en todo Los Altos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.