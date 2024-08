En un esfuerzo por abordar dos de los desafíos más apremiantes que enfrenta los vecinos de la ciudad, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, participó activamente en la 1° Jornada Municipal de Concientización Sobre Dengue y Cambio Climático, llevada a cabo en el salón auditorio del Nodo Tecnológico. Este evento reunió a más de 70 personas, incluidos referentes territoriales, trabajadores del Sistema de Prevención y Vigilancia Sanitaria (SePaVes), miembros de centros vecinales, asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en la ciudad.

La jornada tuvo como objetivo principal presentar a la comunidad las caras visibles de aquellos que trabajan incansablemente en las acciones diarias del municipio para erradicar el mosquito transmisor del dengue. La visibilidad de estos trabajadores busca fortalecer el vínculo entre la administración municipal y los ciudadanos, promoviendo así una mayor participación comunitaria en la lucha contra esta enfermedad.

Durante su intervención, el intendente Saadi enfatizó que la clave para combatir el dengue radica en la prevención: “Combatir el dengue es a través de la prevención, hay que tratar de evitar la acumulación de agua, de residuos, es ahí donde está fundamentalmente el foco infeccioso. Generalmente ya cuando ingresó el mosquito, el Aedes, los vecinos ya comienzan pidiendo que desinfectemos, y les digo, es una partecita muy pequeña lo que es la desinfección, que también la hacemos, pero hay que tratar de evitar la acumulación de objetos. Así que hoy estamos comenzando, como todos los años, con tiempo, porque a medida que avanza o que hay más temperatura, es donde comienza a complicarse. Y muchas veces, a nosotros se nos complica aquí en la ciudad, producto de que quizás las otras provincias que nos rodean aquí en el noroeste argentino, comienzan con estos focos infecciosos y comienza a venirse hacia nuestra ciudad, así que es clave el trabajo de la municipalidad para combatir el dengue”.

Además, agregó: “La Provincia anunció hace poco que estaba comprando lo que son las vacunas, pero fundamentalmente siempre es mejor prevenir que curar. Entonces, va a ser clave el trabajo municipal, pero fundamentalmente el trabajo vecinal, que, si hay algún vecino que tiene mucha acumulación de basura o que deja agua servida, comunicarnos para que podamos ir y resolver ese tema, o pedirles ustedes también a sus vecinos que no dejemos esto, porque comienza a haber problemas en todo el barrio y así se va expandiendo para toda la ciudad. Vamos a pedir mucho la colaboración de ustedes y ojalá que podamos sortear de la mejor manera esta enfermedad, que no solo es a nivel provincial, sino que es a nivel nacional y a nivel mundial”.

Por su parte, la subsecretaria de Salud de la Municipalidad, Fernanda Lagoria, comentó: “La idea es que, a partir de acá, podamos trabajar con todos los ejes comunitarios que tenemos. SePaVes, centros vecinales, ONG, Referentes Territoriales. Toda aquella organización vecinal que nos pueda convocar para que nosotros podamos trabajar juntos. Entonces, por eso involucramos a los vecinos para que nos pudieran acompañar en este trabajo en conjunto”.

“Estamos muy contentos con la cantidad de vecinos que se sumaron a esta jornada, vemos que el interés existe, nosotros como municipio, obviamente, tenemos que, a partir de ahora, canalizar, ¿no? Todo ese interés y toda esa preocupación y ocupación que tiene la población con respecto al dengue. Y hoy un objetivo primordial también fue, aparte de esta concientización o que nos volvamos a encontrar, ¿no?, en este espacio, fue presentar, digo, las caras visibles del equipo municipal que sale a la cancha cada vez que hay alerta de casos positivos. O sea, trabajamos durante todo el año con una planificación ya estratificada, pero cuando ya se disparan las alertas por los casos positivos, digo, somos varias áreas involucradas que ponemos todo en el territorio para poder frenar el avance de los brotes”.

Para concluir, explicó las diferentes inquietudes de los vecinos en esta jornada: “La mayor duda fue quizás la cuestión con los terrenos baldíos, ¿no?, que es muy importante. Por los vecinos, queremos llegar más rápido cuando nos comunican que existe este espacio, que no lo limpian, que está abandonado, que no saben quién es el dueño y demás. Eso, por un lado. Por otro lado, el tema de la comunicación, con varias cuestiones sobre tips de comunicación, qué les gustaría a ellos, cómo nosotros podemos llegar más rápido al territorio. Y por otra cuestión, el tema de los microbasurales. Esto, la verdad, tiene mucho que ver con la educación ambiental y con la educación también propia. Es un largo camino, no es imposible, es todo posible, pero ese trabajito es muy de hormiguita, conlleva mucho la concientización social que tenga cada uno con respecto a la basura o al generar residuos”.

“Se dieron varios aspectos en donde ellos podrían, por ejemplo, también colocar ciertos residuos, porque no toda la basura va al contenedor. Alguno puede ir a los contenedores de giro o que el vecino se acerque a los dos puntos GIRO que tiene la ciudad, en ese trabajo de una ciudad más sustentable, como dice nuestro intendente, es fundamental en este plan de acción ambiental que está llevando el municipio”.

El evento también contó con la presencia de varios funcionarios municipales, entre ellos los secretarios de Salud, Alberto Natella; de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales; y de Protección Ciudadana, Mariela Romero. Juntos, reafirmaron su compromiso con la salud pública y el bienestar de los vecinos de la ciudad.

La jornada incluyó charlas informativas y espacios de debate donde se abordaron temas relacionados no solo con el dengue, sino también con los efectos del cambio climático en la salud pública. Los participantes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y estrategias sobre cómo fomentar una cultura de prevención dentro de sus comunidades.

Este tipo de iniciativas son fundamentales para crear conciencia sobre los riesgos asociados al dengue y al cambio climático. A medida que se intensifican las lluvias y las temperaturas aumentan, es crucial que todos los sectores se unan para mitigar estos riesgos y proteger a la población.

La 1° jornada municipal de concientización sobre dengue y cambio climático es un paso significativo hacia una comunidad más informada y preparada para enfrentar estos desafíos. Con un enfoque claro en la prevención y el trabajo conjunto, la capital se posiciona como un ejemplo a seguir en la lucha contra enfermedades transmitidas por vectores.