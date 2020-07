El incendio desatado en la jornada del sábado dejó pérdidas importantes en el

departamento Tinogasta, pero no fue hasta después de haberlo sofocado que se

pudo hacer un relevamiento de la situación.

Jaleb Cabur, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Tinogasta, manifestó

sobre el incendio y el daño: “Calculamos a primera fase más de 30 hectáreas,

tranquilamente”. Dijo que se trató de un incendio lineal que se fue extendiendo.

“Logramos frenarlo, pero las fuertes ráfagas de viento en ese momento no nos

dejaban trabajar con comodidad”, por lo que el fuego tomó otra dirección.

En cuanto a la decisión de evacuar a los vecinos, Cabur dijo que tomaron esa

decisión con los vecinos de La Puntilla “porque había un humo que no se podía

respirar”, aclarando que “más allá del riesgo que corrían las viviendas, logramos

sofocar a la vuelta de muchas casas, con principio de incendio de varias de ellas”,

refiriendo que “alrededor de 35 familias resultaron afectadas” por la pérdida de viñas,

su campo, animales.

Sobre los motivos del incendio, el titular de los bomberos dijo: “Estamos tratando de

investigar el por qué. Por el momento, no se registra que nadie haya estado

prendiendo fuego. Aparentemente podría haber sido una falla eléctrica por el fuerte

viento que había a esa hora, se han tocado los cables y ha empezado el incendio.

Pero son cosas que vamos a determinar más adelante”.

Asimismo, consideró: “Nos está colaborando Defensa Civil de Fiambalá, Bomberos

Voluntarios de Fiambalá, tuvimos que llamar a la gente de bomberos de Belén y

Aimogasta”, al tiempo que agradeció porque “hay más de seis (personas) que han

puesto a disposición sus vehículos, han traído agua, que es lo que más

necesitamos”, lo que significó que fueron “más de 70 personas las que trabajaron” y

quienes dieron bebidas, alimentos, combustibles a los que combatieron el incendio.

Social y productiva

El intendente Sebastián Nóblega convocó al Gabinete Municipal y concejales para

analizar y relevar los daños ocasionados por el feroz incendio ocurrido el lunes en la

localidad de La Puntilla. “Los daños productivos y materiales son importantes, pero

no tuvimos que lamentar víctimas”, afirmó.

Asimismo, se puntualizó que las áreas de desarrollo social de la comuna

acompañaron el regreso de las familias evacuadas a sus domicilios y desde el

municipio se brindó la asistencia social necesaria.

Finalmente, desde el área de Producción del Municipio se inició el relevamiento

oficial para precisar el número de hectáreas dañadas por el incendio.

