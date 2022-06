El Gobierno Nacional anunció que las principales empresas refinadoras del país

incrementarán en hasta un 50% las importaciones de gasoil en junio y julio para

cubrir el aumento de demanda que se está registrando de ese combustible, en el

marco de las medidas complementarias que se adoptarán en lo inmediato para

asegurar el normal abastecimiento energético.

En el mismo sentido, se garantizó la provisión de gas natural para la actividad

industrial, ya que se considera que las importaciones realizadas y las previstas -ya

sea desde Bolivia o a través de los buques regasificadores de GNL- permitirán

atender ese segmento durante los meses de invierno.

Ese tema en particular se abordará en una reunión con los directivos de la Unión

Industrial Argentina (UIA) que se realizará en los próximos días, luego de que

desde la central fabril propusieran hace unas semanas establecer un esquema de

autoregulación del consumo de las empresas para evitar los cortes imprevistos

que afecten su productividad.

En cuanto al faltante de gasoil que se viene registrando en distintos puntos del

país, el secretario de Energía, Darío Martínez, informó que YPF incrementará la

importación de ese combustible en un 50% con respecto a mayo, pasando de 2 a

3 barcos en junio y en julio a 4, “con el objeto de cubrir el cuello de botella al que

nos está exponiendo el aumento excepcional de la demanda”.

También incrementarán el volumen de importación el resto de las empresas

refinadoras, incorporando un barco en junio, que implicará un considerable

aumento adicional de volumen disponible en el mercado. Tan solo en abril, YPF

importó en abril por US$ 140 millones, de un total de US$221 millones que debió

importar la industria.

Martínez también señaló que se fortalecerán los controles en los pasos fronterizos

en un trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería

Nacional para evitar una situación que se viene registrando en varias provincias

sobre el pase de camiones cisternas de contrabando.

Además, se avanzó en un trabajo con la empresa Refinor, que opera en la zona

noroeste del país, para facilitarle su tarea en un esfuerzo conjunto con la firma

Energía Argentina y las productoras de crudo de la región, para abastecer de los

volúmenes que necesite la refinería e incrementar el abastecimiento.

Abastecimiento

En una conferencia de prensa en Casa Rosada, tras una reunión de Gabinete, el

ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que no habrá faltantes

en la provisión de gas para la industria, dado que “las importaciones realizadas

permiten garantizar el abastecimiento”.

Kulfas adelantó que esta semana habrá una reunión con la UIA para dar

“tranquilidad” en este sentido, luego de un informe que en la reunión presentó el

secretario de Energía, Darío Martínez, que “da tranquilidad de que realmente no

va a haber faltantes de gas, y que los acuerdos alcanzados con Bolivia y las

importaciones realizadas permiten garantizar el abastecimiento”.