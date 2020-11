El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno, indicó que con su opinión favorable a suspender las PASO, el gobernador Raúl Jalil ya adelantó que no habrá elecciones provinciales en marzo y que serán en forma conjunta con las nacionales en octubre.

Además, justificó el planteó de Jalil de omitir por única vez las primarias teniendo en cuenta todo lo que ocurre en el mundo con la pandemia del COVID-19.

El domingo a la noche y mediante un posteo en su perfil de Twitter, el gobernador se pronunció a favor de suspender las PASO del cronograma electoral del año que viene. “Comparto con gobernadores y representantes políticos la postura de suspender las PASO para las elecciones legislativas 2021 en vista del escenario social y económico, para lo cual esperamos encontrar los acuerdos necesarios en el marco del Congreso de la Nación”,

sostuvo.

De esta forma, Jalil se convirtió en el 16° gobernador oficialista que se expresó en ese sentido. El primero, había sido el sanjuanino Sergio Uñac, quien había pedido evitar las PASO del año que viene tanto por la cuestión sanitaria como por sus altos costos.

El Gobierno nacional por su parte, había optado por dejar la cuestión en manos de los gobernadores y sus legisladores para evitar “el costo político” de querer suspender las primarias.

En diálogo con El Ancasti, Moreno justificó el planteo del gobernador, al sostener que el mandatario “está preocupado con lo que pasa en el mundo con el avance de la pandemia de COVID-19”.

“Por lo que se observa en Europa con la segunda ola del virus, podemos ver que el 2021 viene bastante complicado”, manifestó.

El ministro, también destacó la cuestión económica y los costos que tiene concretar las primarias. En ese sentido, destacó que el mandatario “busca preservar los recursos para generar empleo y apoyar a la producción”.

Más adelante, Moreno afirmó que con sus palabras, el gobernador ratificó que las elecciones locales se concretaran en forma conjunta con las nacionales. “En la situación actual, es imposible realizarlas en marzo”, dijo.

En ese contexto, indicó que esta postura ya había sido informada anteriormente. “Esto lo dijimos con la idea de dar previsibilidad y tranquilidad a todos los sectores”, sostuvo el ministro político.

PASO. En ese marco, sostuvo que “al parecer la oposición no ve lo que ocurre en el mundo”. “Nosotros no estamos en una isla y no podemos pensar que no nos va a pasar nada”, añadió.

El ministro destacó que además de los gobernadores peronistas, referentes del radicalismo a nivel nacional también se expresaron a favor de posponer las primarias, así mencionó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el de Mendoza, Rodolfo Suárez. “La realidad impide avanzar en una agenda distinta”, sostuvo. En ese marco, resaltó que Jalil mantiene un contacto fluido con el resto de los mandatarios del país y con el Gobierno nacional.

De igual forma, el funcionario dejó en claro que si se avanza en la eliminación de las PASO, el Gobierno está dispuesto a escuchar a todos los sectores políticos para de esta forma intentar llegar a un acuerdo. En ese contexto, explicó que si efectivamente el Congreso suspende las primarias nacionales, la Provincia también debería avanzar

en una ley de las mismas características.

El ministro aclaró que si se decide avanzar con un proyecto de este calibre, solo se necesita mayoría simple en cada Cámara para aprobarlo. Así recordó el antecedente de 2018, cuando la Legislatura sancionó la suspensión de las primarias de 2019 por única vez, si es que las elecciones se realizaban en marzo. Finalmente, la gobernadora Lucía Corpacci, decidió unificar los comicios con los nacionales en octubre por lo que la norma quedó sin materia.