Si bien en la provincia se analiza aplicar nuevas sanciones para las personas que

incumplan los términos del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) o

el ASPO, entre ellas el despido a los trabajadores públicos, el gobernador Raúl Jalil

aclaró que se podría dialogar con los sindicatos algún mecanismo de suspensiones.

A la vez, insistió en que se debe avanzar con un sistema de premios y castigos.

En diálogo con La Brújula, el jefe de Estado local instó a la población a ser

responsables con las medidas que se van tomando y observó que “hay un gran

porcentaje de la gente que cumple y eso se observa en la situación epidemiológica y

en el trabajo de los empleados municipales, gendarmería, salud y seguridad”.

En esta línea, remarcó que “mucha gente denuncia las juntadas o las fiestas en

domicilios particulares” para rescatar que la Provincia no tiene “capacidad logística

para poder controlar semejante cantidad de reuniones sociales”.

Por ello, consideró que por “ese porcentaje que no está ayudando” se está evaluando

“una nueva medida, que la queremos hacer con los sindicatos, consensuadas, en

empezar a que sea causa, no sé si de despido, pero sí de suspensiones directa (del

empleado público) o si es proveedor del Estado, que no pueda proveerle”.

El Gobernador remarcó que se dialogará con los sindicatos para arribar a un

acuerdo. “Hay un gran porcentaje de la sociedad a la que agradezco, que cumplen

con las normas y un porcentaje muy chico que no está cumpliendo con las normas”,

repitió. Así las cosas, señaló que el jueves se reunirá con los gremios docentes.

Para el mandatario, “no podemos continuar sin premios ni castigos”. “Creo en la

libertad y los derechos individuales de las personas pero en este caso hay que ser

conscientes que vivimos una situación inédita, tenemos que ser responsables,

trabajar en conjunto con los padres, con la gente que tiene bares, restaurantes,

puesto que hay lugares donde se cumplen los protocolos y hay lugares que nos está

faltando”, contempló.

“Los catamarqueños se ajustan a las normas pero hay un pequeño porcentaje que

tenemos que ajustar y la medida es los premios y los castigos”, cerró.

