Durante la semana pasada, el gobernador Raúl Jalil llevó a cabo una serie de

actividades en Estados Unidos, oportunidad en la cual estuvo acompañado por

otros gobernadores del Norte Grande, más funcionarios nacionales.

Así, Jalil, sobre la gira por EE.UU, calificó a la misma como “muy importante”,

dado que el Norte Grande se instala, no solo a nivel nacional sino que también en

el mundo. “Lo importante es que como región estamos teniendo una sinergia muy

importante, no solamente para empezar un política de negociación distinta a la

nación, sino que también con el mundo”.

Luego, respecto a los viajes a fuera del país, el Gobernador adelantó que “la

verdad que es la última gira que voy a hacer personalmente”, agregando que será

el vicegobernador, Rubén Dusso quien participará de una visita a Australia.

Volviendo a su viaje por América del Norte, el Gobernador hizo un reconto de las

reuniones y en ese punto adelantó que están próximos a licitar la obra de cloacas

para Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, considerando que de seguir con el plan

de obra con el BID más Enhosa “el 98% de los catamarqueños vamos a tener

agua y cloaca”. A esto, le sumó otras obras viales e hídricas.

En minería, el Primer Mandatario destacó la presencia y el interés de empresas de

EE. UU, para luego indicar que en el caso de las empresas a las cuales se les

exigió un plan de inversiones no lo presentan, el territorio cedido pasara a la

empresa del Estado y podrá negociar con otras empresas.

Criticas a la oposición

Respecto a las acusaciones que lanzan desde la oposición en referencia al

empobrecimiento de la clase media trabajadora, el gobernador Raúl Jalil explicó

que “hemos generado empleos, es una buena noticia, pero los procesos

inflacionarios traen estos problemas”.

“Tenemos mucho futuro, creo que hay cosas que no puede manejar una provincia,

pero estamos haciendo las cosas bien y el camino es el diálogo”, enfatizó.

Ya sobre el tema electoral, Jalil dijo que tiene una reunión pendiente con la

presidenta del PJ, Lucia Corpacci; el intendente de la Capital, Gustavo Saadi y

otros intendentes, acotando que hace mucho que no se hace una elección en la

provincia en el mes de marzo, pero “bueno, lo estamos analizando”. Asimismo, dijo

que “quedé en informarle a la oposición a fin de este mes para que tengan

transparencia”, al tiempo que dijo que “no he tomado ninguna decisión”.

Finalmente, dijo que “hay una oposición que a veces un poco se resiste al dialogo,

nosotros estamos dispuestos al diálogo”, mencionando a modo de ejemplo del

tema de la Reforma de la Constitución, pero que el tema electoral no está en la

agenda de la gente.

Trabajo

En lo que respecta al trabajo y la generación del mismo, Jalil indicó que cuando

habla con la Cámara de la Construcción o con las empresas catamarqueñas

prácticamente “estamos en pleno empleo” y que “hemos más que duplicado la

cantidad de empleados en la construcción”, aunque precisó que en un proceso

inflacionario mundial “son procesos muy lentos. Nosotros tenemos el récord de

empleados registrados, pero, por otro lado, también, sabemos que se generan

empleos y que no llegan a la pobreza por la inflación que tenemos”.

“Creo que Catamarca está despegando, obviamente, que tenemos ciertas tareas

pendientes en un contexto muy complicado”, expresó. Para luego señalar, que el

empleo privado está creciendo en Catamarca porque hay un Gobierno Nacional,

Provincial y Municipal que están acompañando las políticas para que esto crezca.

En este punto y sobre el trabajo en las mineras, Jalil refirió que en este sector se

está generando trabajo y así como sucede en los municipios del Oeste provincial

respecto a que empleados buscan trabajo en las mineras, en la administración

pública provincial hay profesionales que van a trabajar en las empresas mineras.

Por otra parte, dijo que “es probable que la economía se enfríe un poco”,

agregando que el desafío es preparar a toda la gente que está en programas

sociales que se capaciten para que puedan ingresar al trabajo formal.

Salud

En cuanto a cómo se soluciona el problema con el sector de la salud, Jalil precisó

en La Brújula que “no estamos en condiciones de dar lo que ellos piden, hemos

mejorado muchísimo la oferta salarial, pero hay sectores que nos piden tres veces

el aumento que tienen. Hemos damos un aumento bastante importante en salud,

el camino es el diálogo, no estamos en condiciones de tener un mínimo de 300 mil

pesos”.

5.000 notebooks

Ayer, el gobernador Raúl Jalil junto a los ministros de Industria, Comercio y

Empleo, Lisandro Álvarez, y de Educación, Andrea Centurión, el gobierno

provincial hizo entrega de 5 mil notebooks a alumnos secundarios de distintos

establecimientos de los sistemas municipal y provincial, en el marco del programa

provincial Sigamos Conectados.

El acto se realizó en la planta de la empresa Novatech, ubicada en el Parque

Industrial El Pantanillo, lugar donde se produjeron las 5 mil máquinas que la

Provincia adquirió para ser destinadas especialmente a alumnos de escuelas

municipales que no reciben computadoras desde hace 10 años. Estos equipos se

sumarán a los 14 mil que ya fueron entregados a estudiantes catamarqueños a

través del programa nacional Conectar Igualdad