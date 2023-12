El gobernador Raúl Jalil participó junto a gobernadores electos y al mandatario de

provincia de Buenos Aires, Axel Kicilof, de la 29° Conferencia de la Unión Industrial

Argentina (UIA), el evento anual más importante del sector. Durante su exposición,

el catamarqueño explicó sus políticas industriales y remarcó la cantidad de

empleos privados creados en su primera gestión.

“El futuro de la industria es hoy. Yo tengo una visión muy optimista del país. El gas,

el petróleo y la minería nos van a dar las divisas para estabilizar la

macroeconomía. Nosotros estamos en la región del litio y ahí vamos a duplicar

este año que viene la producción. Esta es una gran oportunidad que tiene la

Argentina para terminar con la cultura de la polémica, empezar con la cultura del

diálogo. Y si tenemos a los privados dentro de ese diálogo, de una forma

razonable, yo creo que podemos crecer mucho más. Eso es lo que está pasando

en Catamarca”, comenzó Jalil.

“En Catamarca comenzamos con 26.000 en el sector privado y hemos crecido a

casi 40.000. Por primera vez, estamos un poquito más arriba de la planta del

Poder Ejecutivo. Eso es, como decía Kicillof, por políticas nacionales, provinciales

y municipales”.

Luego señaló la importancia de la energía, tema que está en pleno auge luego de

que en el mismo encuentro, la futura canciller del país, Diana Mondino, les haya

dicho a los empresarios que se compren generadores. “Es muy importante la

energía. Hay que llevar energía y hacer parques industriales en el oeste

catamarqueño”.

En cuanto a los beneficios que tiene la provincia para los inversores, recalcó la

tasa de interés que tiene el Banco Nación y otros bancos privados, e indicó que

también se la fomenta desde el Gobierno. “He trasladado el presupuesto social al

presupuesto de políticas activas en el sector industrial. Y hemos logrado que la

industria tenga 4 mil empleos más y eso es producto de los inversores que

vinieron, de políticas activas”, añadió, y dijo que no se puede abrir la economía si

no se compite con igualdad con el mundo.

Jalil también manifestó sus ganas de cambiar el sistema educativo y de transporte.

“Tenemos que tener también la visión de un país solidario, federal y para que la

gente no termine viviendo en el conurbano, tenemos que tener una visión federal.

Estamos en una nueva era de la humanidad, ya escuchaba recién la inteligencia

artificial y todo lo que hace. Catamarca, en los últimos años, ha perdido 10.000

alumnos, hemos bajado el 25% de la natalidad. O sea, lo que ocurría en cualquier

otro país, hoy ocurre en Antofagasta de la Sierra. Yo pienso y quiero que a la

Argentina vaya bien”, culminó.

El ministro de Empleo, Trabajo e Industria, Lisandro Álvarez, por su parte, señaló

luego del acto que “para Catamarca es algo histórico que los industriales del país

hayan valorado nuestro trabajo y nuestra intención de seguir con la política de

desarrollo que implementamos, porque el pedido del sector a las nuevas

autoridades nacionales es que se mantengan, ya que la industria es uno de los

principales motores de la economía nacional y merece su protección”.

Participaron también Alfredo Cornejo, de Mendoza, y de Chubut, Ignacio Torres.