Con una situación de pandemia de fondo y la “oportunidad” de cambiar al Estado,

para esta semana el Ejecutivo tiene pensando enviar a la Legislatura el proyecto que

busca declarar la necesidad de la reforma del Estado en lo administrativo y funcional.

En el borrador, que se encuentra bastante avanzado, existe una serie de puntos y

entre ellos lo atinente al empleo público. De allí surge que el gobernador Raúl Jalil

quiere congelar los nombramientos por tres años (todo su mandato) no solo dentro

del Ejecutivo, sino también en el Legislativo y el Judicial.

El proyecto de normativa para la reforma del Estado que impulsa el Gobierno indica

que sería aplicable a la Administración Pública Provincial en todos sus poderes

incluyendo también al Tribunal de Cuentas, los organismos descentralizados, las

entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado y las Sapem.

El borrador rescata el contexto socioeconómico actual, situación que coloca a la

provincia en la necesidad de implementar mecanismos administrativos que “nos

permita efectuar una profunda reforma del aparato estatal para afrontar la crisis que

se avecina”.

En esa línea y, por la situación de emergencia, esgrime que se precisa la adopción

de medidas conducentes a garantizar “la adecuada distribución del personal y a

optimizar la asignación del gasto público, en estricta correspondencia con la situación

financiera”.

Dentro del articulado del proyecto se va estableciendo una serie de pautas

relacionadas al empleo público. Por ejemplo, se propone un Comité de Ingreso al

Estado Provincial con un régimen único de ingreso en los tres poderes. Para acceder

a planta se busca establecer concursos de oposición de antecedentes que aseguren

la transparencia e igualdad de oportunidades. Eso sí, aclara que es para los cargos

que requieran concurso y de acuerdo a la reglamentación que dicte el Comité.

A su vez, el borrador indica que ese Comité podrá ser integrado por dos

representantes de los tres poderes, quienes deben establecer el procedimiento

unificado de los concursos.

Nombramientos

Dentro de las disposiciones complementarias aparece el congelamiento a los

nombramientos en todo el Estado. Para el caso, el proyecto señala: “Suspéndase en

los organismos, entidades y poderes, por el plazo de tres años, la designación y/o

contratación de personal”.

En este orden de ideas, prohíbe superar los cargos de planta permanente y no

permanente efectivamente ocupados hasta la actualidad y releva la cantidad de

empleados en cada área (Ejecutivo, Senado, Diputados, poder Judicial y Tribunal de

Cuentas).

Incluso prevé que sucedería en el caso de bajas pero en relación a uno de los

poderes del Estado. En este sentido indica que en caso de bajas por cualquier causal

que se produzcan en los cargos existentes en el Legislativo, las vacantes “no podrán

ser ocupadas en dicho poder” y por lo tanto, será facultad del Ejecutivo utilizar y

distribuirlas conforme a las necesidades.

Movilidad

En otra parte de la iniciativa se alude a la movilidad laboral. En este caso, el proyecto

señala que la transferencia de un empleado hacia otra jurisdicción implicará

lógicamente la supresión del cargo o partida presupuestaria en su lugar de origen. A

la vez, ello implica crear el cargo o dar el alta en la partida presupuestaria en su lugar

de destino.

Además y a modo de quitar sospechas por la movilidad, se indica que la

transferencia será admisible “con la aceptación de las Jurisdicciones presupuestarias

de origen y de destino y la conformidad del empleado”. En otras palabras y de

acuerdo al borrador, no sería compulsivo.

Jubilaciones

En un capítulo propicia modificaciones al Estatuto para el Personal Civil de la

Administración Pública sobre los artículos 18 y 56. Esto es, aquellos vinculados con

la edad mínima para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria.

En este orden de ideas, se propone la nueva redacción al artículo señalando que se

dejará de contar con la estabilidad cuando un agente haya alcanzado la edad mínima

establecida para la jubilación ordinaria. En cuanto al otro artículo a modificar, el 56,

cambia las fechas. Es decir, el Estatuto actual da goce del mismo hasta dos años de

adquirida la jubilación mientras que el borrador sugiere hasta transcurridos los “60

días de la fecha en que las normas vigentes le acuerden el derecho a la jubilación

ordinaria o por edad avanzada”.

Otros puntos de la reforma

Ente. Para llevar adelante la reforma, el proyecto impulsa la creación de una

Comisión que evaluará y aprobará los planes, reformas y medidas a implementar. A

la vez, se la dotará para que sus dictámenes sean vinculantes para los tres poderes.

Eso sí, deberá existir consenso puesto que los dictámenes tienen que ser aprobados

por unanimidad.

Números. En tanto, el Ejecutivo pide autorización para que, ante una situación de

crisis que ponga en riesgo las finanzas provinciales, se puedan tomar todos los

recaudos en pos de garantizar los servicios esenciales y evitar la suspensión y/o

pérdida de fuentes laborales.

Análisis. Al borrador restaba darle forma jurídica a dos puntos. Uno de ellos es la

implementación del retiro voluntario. El otro es el alcance: se estudiaba hacer una ley

de orden público para que la reforma aplique en todos los niveles (Municipios y

Concejos Deliberantes).

