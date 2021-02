El reclamo salarial y el rechazo a la propuesta dada por el Gobierno provincial fueron

los puntos que llevaron a que en la jornada de ayer se llevara a cabo una nueva

movilización por parte de gremios a los fines de hacer conocer el descontento ante la

situación actual.

Por ello y dentro del plan de lucha que había propuesto el Frente de Unidad y

Solidaridad Sindical (FUSSI) integrado por la Asociación de Trabajadores del Estado

(ATE), el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la Capital,

Suteca, entre otros; decidieron concentrarse en Prado y Ayacucho, para luego, desde

allí, empezar a movilizarse.

Luego, encabezada por los principales referentes del movimiento, es que los

empleados estatales empezaron a recorrer las calles céntricas haciendo conocer su

negativa al incremento salarial del 32 por ciento que desde el Gobierno provincial

consideran como lo “máximo” que se puede otorgar. Sin embargo, desde el FUSSI

mantienen el pedido de 50 por ciento para los empleados públicos provinciales y de

60 por ciento para los municipales.

Tras recorrer las calles, la columna de gremialistas y empleados públicos llegaron a

la plaza 25 de Mayo adonde se dio un acto frente a lo que es el antiguo edificio de la

Casa de Gobierno.

Ricardo Arévalo, secretario General de ATE; habló con El Esquiú.com sobre la

protesta señalando que la medida tuvo un “alto acatamiento” pese a las presiones

para que los empleados públicos no se manifiesten en la Capital, mientras que “el 90

por ciento de los municipios están adhiriendo y se están manifestando de diferentes

formas”.

Luego, el gremialista dejó abierta la puerta al diálogo, ya que indicó que tienen toda

la predisposición para conversar “en un acuerdo que beneficie a los trabajadores”,

considerando que “no queremos que el pobre sea más pobre y el rico más rico, la

clase media debe existir y con este porcentaje –por el 32%- que el gobierno ha dado

está favoreciendo a los que más tienen”.

Seguidamente, ratificó el pedido del 50 y 60 por ciento de aumento para los estatales

provinciales y municipales, respectivamente.

Iván Sarquis, abogado de ATE, por su parte también hizo mención a las presiones

para que los empleados no se manifiesten, pero que pese a eso los obreros salieron

a movilizarse en contra del Gobierno que “es inconsistente en lo que declama y lo

que hace” porque habla de resguardar los fondos públicos pero que “tiene una forma

bastante inescrupulosa y oscura para gestionar los fondos de todos y para priorizar

las necesidades de la clase política”.

Por su parte, el secretario Adjunto del SOEM, Luis Álamo, primero, dio cuenta de los

motivos por los cuales el secretario General del SOEM, Walter Arévalo no podía estar

presente, para luego cuestionar el acuerdo firmado por el secretario General de la

CGT y de ATSA, Leonardo Burgos. Seguidamente, expresó que “los compañeros

municipales le decimos no al 30 por ciento, no lo vamos a aceptar y mucho menos en

parte”, diciendo, luego, que los empleados “fuimos héroes de la pandemia (…) y la

única vacuna que hoy recibimos fue en tres cuotas”.

Partido Obrero

Cabe mencionar que a la par de la marcha del FUSSI también se movilizó el Partido

Obrero, acompañando de esta forma el reclamo salarial.

