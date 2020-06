Nuevamente, el movimiento obrero representado por el Frente de Unidad y

Solidaridad Sindical (Fussi) vuelve a la calle a levantar las banderas contrarias a la

Reforma del Estado que la provincia quiere llevar a cabo; mientras que desde la otra

vereda, la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) se reunió con el Gobierno

para acordar puntos del proyecto reformista.

En cuanto la decisión de movilizarse, la misma se tomó la semana pasada, cuando

luego de haber participado de un nuevo encuentro con el Ejecutivo Provincial, el

Fussi decidió convocar a una conferencia de prensa y luego emitir un documento en

el cual anunciaban el “no rotundo” al proyecto reformista que pretende la provincia;

para seguidamente convocar a un plan de lucha.

Este plan de lucha, en principio, tendrá una movilización, la cual se realizará en la

jornada de hoy a partir de las 17 y tendrá como epicentro la plaza 25 de Mayo, en

pleno centro capitalino. Allí, el Fussi integrado por gremios como la Asociación de

Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Obreros y empleados Municipales

(SOEM), Suteca y representantes de otros organismos provinciales; harán conocer

su descontento por la avanzada de la provincia en lo que consideran un proyecto que

perjudica al empleado público provincial.

Cabe mencionar que dentro del plan de lucha, el pasado 20 de mayo se realizó la

primera movilización del Fussi en contra de la Reforma Estatal y de acuerdo a las

fuentes gremiales consultadas no se descarta que el reclamo se endurezca.

Recordemos que tras la conferencia de prensa del pasado viernes, el mismo Fussi

emitió un documento en el cual señaló, entre otras cosas, que “luego del inicio de un

plan de lucha y de manifestar en las calles de la ciudad un no rotundo a la reforma

inconsulta del Estado, consideramos que el proyecto de ley en cuestión no cumple

con los presupuestos mínimos constitucionales para su aprobación, mucho menos

para su puesta en vigencia”.

A esto agregan que han observado “reiterados errores gramaticales, faltas

conceptuales evidentes, una frecuente incongruencia normativa, que decantará en

una indudable dificultad para su aplicación posterior y un estilo semántico deficiente,

que no es propio de la técnica jurídico-legislativa”.

Postura gremial

Por otra parte, en la edición de ayer, sobre la Reforma del Estado, Ricardo Arévalo,

titular de la ATE, mencionó que ellos presentaron la nota rechazando la reforma,

haciendo hincapié que “no podemos llevar propuestas cuando no estamos de

acuerdo con lo que quieren hacer”, agregando que “ya está definida la marcha, por

más que hagan lo que quieran, en este momento no vamos a volver atrás”.

Además, remarcó que desde la intersindical estatal van “a seguir resistiendo todo el

tiempo que sea necesario, no nos vamos a poner en el lugar de avalar algo que

sabemos va en contra de muchos de los trabajadores y que beneficia a 50 y

perjudica a 44 mil empleados públicos”.

UPCN planteó modificaciones y les aceptaron

Por otra parte, en el caso de Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), se reunió

en la jornada de ayer con el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos,

Jorge Moreno. Sobre este encuentro, Claudia Espeche, secretaría General de UPCN,

sostuvo que este encuentro se dio luego de la nota presentada, en la cual se

expresaba la discrepancia sobre el proyecto presentado desde el Ejecutivo

Provincial.

Asimismo, dijo que con Moreno pudieron hablar sobre los artículos del proyecto, pero

además plantear la preocupación de los gremios sobre la modificación de la

normativa, pero que “esto se va a trabajar dentro de la comisión que ahora sí vamos

a formar parte, algo que nos deja más tranquilos porque vamos a poder aportar lo

que nosotros queremos, que es nuestro Convenio Colectivo de Trabajo (CCT)”.

Otro de los puntos que pudieron hablar, según Espeche, es lo referido al tema de la

licencia prejubilatoria, donde “el artículo no aclaraba que era algo voluntario, lo

hicimos modificar, el ministro accedió y se hizo modificatoria y ahora figura que es

voluntaria, algo que nos deja muchísimo más tranquilo”. Mientras que sobre el pedido

de nombramiento, la sindicalista precisó que “el Gobernador ya tiene el compromiso

de firmar con nosotros un acta acuerdo que a la brevedad se le dé la planta

permanente a los trabajadores, entonces de esta reunión nos vamos un poquito más

conformes”.

Sobre la movilidad laboral, Espeche señaló que “va a ser voluntario siempre y cuando

exista la vacante, aseguremos el nivel escalafonario, salarial y siempre y cuando le

convenga al trabajador”.