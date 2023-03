La abundante caída de lluvia en los alrededores del Valle Central generó un

aumento del ingreso de caudal de agua en el dique Las Pirquitas, aliviando la

carga por el vertedero. Por ello, se activó una alarma a la ciudadanía para que no

circule por cercanías de badenes o cruces de río. Por otro lado, hay diques en

situación de emergencia, así como la inminente intervención del dique Motegasta,

que ya se secó.

Matías Cabrera Gallo, director provincial de Riego, en diálogo con un medio radial

explicó: “Recibimos aproximadamente a las 5.40 de la mañana de hoy (por ayer)

un frente de creciente desde la cuenca y tuvimos una recuperación de los niveles

del embalse muy rápida, a razón de 33 cm por hora, así que a las 9.40

alcanzamos la cuota máxima del dique Las Pirquitas. Estamos en estos

momentos con 21 cm de agua sobre nivel de vertedero, aproximadamente entre

14 y 15 mil litros por segundo que está erogando el dique hacia el cauce del Río

del Valle”.

Asimismo, Gallo señaló que el dique Las Pirquitas “recién comenzó a verter a las

9.40”. “Esos 14 mil litros se podrían incrementar más aun hasta que se estabilice

la creciente y empiece a disminuir, pero por precaución mandamos un aviso a la

Guardia Urbana de Fray Mamerto Esquiú y a Defensa Civil”.

En este sentido, pidió a la población que tenga “mucha precaución al cruzar todos

lo pasos que no sean seguros, como badenes, ríos del arroyo hacia debajo de la

cuenca, mucha precaución a los que realizan deporte, pastajes de animales a la

vera del río o extracción de áridos”.

Cabrera señaló que continúa el pronóstico de lluvia para este jueves y viernes en

distintos sectores, por lo que se espera un aumento de caudal en estos días.

Por otro lado, el funcionario detalló la situación de cada uno de los diques de la

provincia. En el caso puntual del dique Sumampa, se encuentra a 7, 85 metros

debajo de nivel de vertedero. “No registramos ingreso de agua, es un dique muy

importante desde lo productivo porque abastece a 200 familias tabacaleras de la

zona de Los Altos en agua para riego. Dentro de pocas semanas empieza la

campaña para preparar los almácigos para hacer los plantines de tabaco. Y

también lo utilizan para servicio de agua potable”.

El dique Ipizca, que brinda agua para ser potabilizada y agua para la colonia de

riego de Icaño, está en 5, 58 metros. “Estamos en un nivel normal para la época

del año”.

El dique Collagasta, en el departamento El Alto, “estamos en 10,40 metros bajo

nivel”. “Lo estamos monitoreando porque nos brinda agua para ser potabilizada y

dotar a la zona de Achalco – Tapso, así como agua de riego para la colonia

productiva de Achalco. Este dique está en situación de emergencia y lo

monitoreamos continuamente para ver la depresión que tiene”. Y añadió: “Lo

mismo para el dique La Cañada, en Alijilán, que también es un dique

productivamente muy importante. Estamos en 13,30 centímetros bajo nivel de

vertedero”. Con respecto al dique Motegasta, en el departamento La Paz, está “ya sin agua”.

“Estamos por intervenir desde el Ministerio, no se da muy seguidamente que el

dique se seque, pero vamos a intervenir todo un sistema de compuertas y válvulas

para ponerlas en condiciones”.

Finalmente, Cabrera brindó una reflexión al conmemorarse el Día Mundial del

Agua: “Pedimos a la gente que haga esta reflexión de darle el valor que

verdaderamente tiene este recurso vital, tanto para muchísimas actividades

sociales que desarrollamos como personas y muchas actividades económicas de

las que depende la economía de la provincia, pedirle a la gente ser responsable en

el uso del agua y evitar el derroche lo máximo posible, porque tenemos otros

lugares donde la gente está padeciendo la falta de este recurso vital”.