El Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Interzonal San Juan Bautista registró un significativo crecimiento en su capacidad operativa y en la cantidad de estudios realizados durante el período 2024–2025, consolidando el fortalecimiento del sistema público de salud y ampliando el acceso de la comunidad a herramientas diagnósticas de alta complejidad.

De acuerdo con los datos elaborados por la División de Bioestadísticas del hospital, durante el último año se observó un aumento sostenido en los distintos servicios que integran el área de diagnóstico por imágenes, entre ellos radiología, ecografía, tomografía computada y resonancia magnética.

En el caso del servicio de Radiología (Rayos X), se registró el mayor volumen de estudios del área, pasando de 14.792 estudios realizados en 2024 a 23.447 en 2025, lo que representa un incremento del 58,5 % en la producción anual. Este crecimiento refleja la alta demanda de este tipo de prácticas diagnósticas y la optimización de los procesos de atención.

Por su parte, el área de Ecografías también mostró un incremento sostenido en su actividad, alcanzando 8.370 estudios en 2025, frente a 7.031 realizados durante 2024, lo que implica un aumento del 19 % en la cantidad de atenciones brindadas.

En cuanto al servicio de Tomografía Computada, durante 2025 se realizaron 6.614 estudios, lo que refleja una importante capacidad de respuesta del hospital frente a las necesidades diagnósticas tanto de pacientes internados como ambulatorios.

Recuperación del servicio de Resonancia Magnética

Durante gran parte de 2024 el resonador del hospital no se encontraba operativo debido a inconvenientes técnicos que limitaron su funcionamiento. Tras las tareas de reparación y reacondicionamiento realizadas, el equipo recuperó su plena capacidad operativa durante 2025.

Como resultado de esta normalización del servicio, durante 2025 se realizaron 2.916 estudios de resonancia magnética, permitiendo restablecer una herramienta diagnóstica clave de alta complejidad dentro del hospital.

Incorporación de nuevo equipamiento

Durante 2025 el hospital también avanzó en el fortalecimiento tecnológico del servicio mediante la incorporación de siete nuevos ecógrafos. De estos equipos, cinco corresponden a ecógrafos de alta complejidad para estudios de ecografía general, mientras que dos cuentan con prestaciones cardiológicas completas para estudios de ecocardiografía de alta complejidad.

En el área de radiología se incorporaron además dos equipos de radiología digital directa, uno de ellos telecomandado y otro de altas prestaciones. A esto se suma la incorporación de un sistema PACS, un servidor destinado al almacenamiento digital de imágenes médicas que permite su gestión, visualización y redistribución entre los distintos servicios del hospital.

Modernización de infraestructura

La incorporación de equipamiento estuvo acompañada por un proceso de modernización y adecuación de la infraestructura del servicio, mediante obras realizadas por el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas de la Provincia.

Estos trabajos incluyeron la adecuación y modernización de las salas de rayos X para la instalación de los nuevos equipos digitales, así como la reestructuración y mejora de los espacios del área de tomografía, lo que permitió optimizar las condiciones operativas y mejorar el funcionamiento general del servicio.

Nuevo servicio de mamografías

A fines de octubre de 2024 el hospital incorporó un nuevo mamógrafo, ampliando la capacidad del servicio de Diagnóstico por Imágenes y fortaleciendo las estrategias de prevención y detección temprana del cáncer de mama. Durante 2025 se sumó un segundo equipo, alcanzando un total de dos mamógrafos en funcionamiento dentro del hospital.

La incorporación de estos equipos permitió ampliar el acceso a estudios de mamografía, contribuyendo al diagnóstico oportuno, la detección precoz y el seguimiento de patologías mamarias en la población.

El Servicio de Diagnóstico por Imágenes constituye una herramienta fundamental para el sistema sanitario, ya que permite realizar estudios de alta precisión que contribuyen a la detección temprana, diagnóstico y seguimiento de múltiples patologías. Entre las prácticas que se realizan se incluyen radiología digital, ecografías, tomografía computada, resonancia magnética y mamografías, todas esenciales para la evaluación clínica de pacientes en diferentes especialidades médicas.

Asimismo, este servicio desempeña un rol clave en la atención de urgencias y emergencias, proporcionando información rápida y precisa que resulta fundamental para la toma de decisiones terapéuticas inmediatas y el manejo oportuno de pacientes en estado crítico.