El histórico lugar es uno de los recorridos más antiguos de importantes líderes de la Patria, pero está cerrado y abandonado.

La Cámara de Diputados en el 2021 dio media sanción al proyecto de Ley, que declara como Itinerario Cultural de la provincia el antiguo Camino Real que atraviesa los departamentos Capayán, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Paclín. La iniciativa que paso al Senado para su sanción definitiva.

“Por este camino transitaron los nativos, los conquistadores y los hombres del arado; a su vera se levantaron templos, se sembraron tierras, surgieron postas ( Flia. Carrizo), lugares de abastecimiento y pueblos. También, pasaron los ejércitos de la Patria que lucharon por la independencia argentina y nos dieron la libertad. Fue la vía de comunicación de la libertad y el progreso”, destacó la autora de la iniciativa Natalia Ponferrada durante la fundamentación del proyecto.

También hace años y cada vez mas lo utilizan peregrino en las festividades marianas. En las ultimas de abril, mas el homenaje a nuestra morena, por gauchos y jinetes se desplazaron una gran cantidad de ellos, pero debieron sortear con portones cerrados con candado, por particulares que se denominan dueños de esas tierras.

Donde están las autoridades Municipales que no toman carta en el asunto. No se puede permitir por mas títulos de propiedad que existan ir contra la posición ancestral de estos caminos que permiten el libre transito.

Con la terminación de la nueva Ruta Provincial 14 que va unir Concepción y Pomán, ese canino real se va potenciar, hemos sido testigo de la falta de solidaridad del las autoridades, de no tener un puesto o lugar para asistir a esos sufridos peregrinos, solo estuvo la mano solidaria de los vecinos. Es menester del Municipio tomar carta en el asunto.

Fuente: El Chasqui Digital