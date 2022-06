Música

La London To Brighton Bike Ride de la Fundación Británica del Corazón comenzará en Clapham Common, Londres, el 19 de junio y, 54 millas después, terminará en el paseo marítimo de Brighton.

“Estoy participando en la London To Brighton Bike Ride para la British Heart Foundation en memoria de mi querido técnico de batería (Ricky), que murió de un ataque al corazón. Compartimos muchos momentos, era maravilloso tenerlo en el escenario y siempre podía contar con él. Extrañamos mucho a Ricky”, expresó el músico a BBC Radio 5 Live.

I am cycling from London to Brighton to raise money for the British Heart Foundation @TheBHF on 19 th June Here is a link to my page https://t.co/ZKtlRXSlUE

Thank you for your support X

— Jason Cooper (@JasonCo35677578) May 26, 2022