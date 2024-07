Música

Travis Barker vende una tarjeta de embarque para celebrar la superación de su miedo a volar.

El baterista de Blink-182, y marido de Kourtney Kardashian, subasta la tarjeta de embarque de un vuelo por Australia (que utilizó en febrero de este año en la gira con la banda) por un precio base de 8.000 dólares.

El documento, junto con otros recuerdos de la gira mundial de la agrupación, está disponible para su compra en el sitio web de Trophy, y una parte de las ganancias se destinará a la organización sin fines de lucro Lost But Not Forgotten que ayuda a adolescentes en crisis.

La descripción en el sitio web dice: “Un artículo verdaderamente único para el coleccionista definitivo de Travis Barker. Luego de no haber volado durante más de 13 años después de su accidente aéreo casi fatal, finalmente pudo volver a realizar una gira en el extranjero recientemente. Esta tarjeta de embarque comercial extremadamente rara no es solo una pieza de recuerdo musical, es una verdadera pieza del propio Travis, completa con una nota original escrita a mano y un dibujo de una cruz”.

El músico desarrolló esta fobia después de sobrevivir a un accidente aéreo en 2008, en el que murieron cuatro personas, incluidos los dos pilotos y dos de sus amigos íntimos. Barker sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en casi el 65% de su cuerpo, por lo que se sometió a 26 cirugías, y se realizó varios tatuajes para cubrir las secuelas.

Después del accidente, Barker no se subió a un avión durante 13 años y por un tiempo insistió en hacer giras en barco.

El baterista ahora puede subirse a aviones y habla sobre la superación de este miedo. “Todavía odio volar. Amo ir de tour y tocar música, pero desafortunadamente asoció viajar y volar con la muerte. Soy fuerte y nada me puede alejar de vivir mi vida”.

“Cada vez que vuelo, me quita un trocito de mi vida”, explica. “La cantidad de estrés y ansiedad que me provoca es sencillamente insoportable. Pero tampoco me gusta que nada me controle, no me gusta tener miedo y no me gusta que las cosas de mi pasado controlen mi futuro”, señaló.

Blink-182 se encuentra actualmente de gira por Norteamérica hasta el 15 de agosto.