Inició ayer la segunda etapa de la Segmentación Energética, está dirigida a los

Documento Nacional de Identidad (DNI) terminados en 3, 4 y 5. La Segmentación,

lanzada por el Gobierno Nacional busca que los usuarios de los servicios de

electricidad y gas de todo el país se inscriban para conocer si los mismos pueden

o no mantener los subsidios a los servicios públicos.

El grupo de personas que se inscriben es muy amplio, dado que abarca desde

desocupados, asalariados o jubilados, los cuales a partir de sus ingresos podrán o

no conservar este subsidio.

Como se daba a conocer en la edición de ayer, en el primer cierre que realizó la

Secretaría de Energía se inscribieron 1.289.955 hogares, de los cuales 50.766 se

encuentran agrupados en la “Tarifa 1”, es decir, que cuentan con los recursos para

abonar el valor pleno de los servicios. Para el caso puntual de Catamarca, en esta

primera etapa fueron 6.902 los formularios cargados. De ese número, el cinco por

ciento a nivel local se encuentra en el primer nivel, es decir que unos 314 hogares

en la provincia están incluidos en el segmento de mayores ingresos que pasará a

pagar la tarifa plena de los servicios sin aporte del Estado.

Ahora, en cuanto a la situación de los jubilados, el titular de la UDAI Anses de

Catamarca, Enzo Carrizo sostuvo que en el caso de los adultos mayores pueden

cargar a través de internet el formulario, caso contrario pueden recurrir y pedir un

turno a los fines de que se los atienda en las agencias de la Anses para cargar el

formulario.

En idéntico sentido, destacó que en el caso de quienes recurran a las oficinas no

deben seguir el cronograma establecido.

Seguidamente, Carrizo hizo hincapié en la situación de los jubilados

catamarqueños, advirtiendo que todos deberían hacer el trámite, para luego

precisar que “en definitiva, la gran mayoría es la que lo va a percibir,

aproximadamente el 90 por ciento calculamos nosotros (…) estaría en condiciones

de percibir el subsidio, tanto de la luz como del gas”.

Finalmente, en La Brújula, el titular de la UDAI Catamarca manifestó que tuvo

buena recepción la carga de segmentación, sumado que se les da asesoramiento

a quienes van a cargar el formulario de manera presencial.

El esquema de “segmentación” establece 3 niveles según los ingresos de todos

los integrantes del grupo familiar. En el nivel 1 se encuentra el grupo con ingresos

mayores a $333.410, en el nivel 2 se contempla a usuarios con tarifa social o

ingresos menores a $95.260 y en el nivel 3, de ingresos medios, es para los que

no cumplen con los requisitos de los otros dos anteriores.

Cabe señalar que se incluyen en esta inscripción quienes cobren planes sociales o

sean beneficiarios de tarifa social. El único caso de excepción son los pacientes

electrodependientes, que no deberán completar el trámite para solicitar el subsidio

de la electricidad, pero sí el de gas.

Más de 1670 nuevas jubiladas

Este 23 de julio vencía una moratoria previsional que beneficiaba a las mujeres,

por lo que el presidente Alberto Fernández anunció que se dispondrá una

extensión de la vigencia de la moratoria previsional contemplada por la ley 26.970,

que actualmente les permite a las mujeres, al cumplir 60 años, jubilarse sin haber

reunido los requisitos impuestos por el sistema previsional.

Esta decisión fue destacada por Enzo Carrizo, titular de la UDAI Anses de

Catamarca.

Por otra parte, en lo que refiere al reconocimiento de tareas de cuidado, manifestó

que en lo que va del año 2022, fueron más de 1670 las mujeres que se jubilaron a

partir de este beneficio