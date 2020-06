El 73% de los internautas en España utiliza el móvil para el consumo de noticias, siete puntos más que el año anterior, según el Digital News Report 2020.

Así se desprende del informe sobre el consumo de información digital, que coordina el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford. La información relativa a España ha sido realizada por la Universidad de Navarra.

Según el estudio, que combina análisis cualitativo junto con encuestas a más de 80.000 personas de 40 países, cuatro de cada diez usuarios españoles consulta noticias en el ordenador, que era el dispositivo más popular hasta 2017. En la actualidad, es el más usado entre los mayores de 65 años.

Asimismo, la investigación indica que las funciones en línea de las televisiones inteligentes y conectadas (24%) superan a las tabletas (17%), mientras que los altavoces inteligentes (3%) y los relojes (2%) experimentan tímidos aumentos.

Más usuarios de pago

Por otro lado, el estudio revela que el 12,2% de los usuarios pagaron por información digital durante el año pasado, un incremento de 2,2 puntos porcentuales. En este sentido, destaca la existencia de una tendencia global de crecimiento de usuarios que pagan por noticias digitales encabezada por países nórdicos como Noruega (42%), Suecia (27%) y Finlandia (19%), o Estados Unidos (20%).

Respecto al perfil de internauta que paga por el acceso a noticias ‘online’, el informe indica que es un hombre menor de 35 años con un alto nivel de estudios e ingresos, que manifiesta mucho interés en la información y en la política.

Medios locales y regionales

Según los resultados de este estudio, el 62,5% de los usuarios españoles de información en internet está totalmente o muy interesado en noticias locales y autonómicas. Además, lo está uno de cada tres jóvenes de 18 a 24 años (34%).

Los periódicos y sus webs son la principal fuente de noticias de proximidad en todas las franjas de edad (47%), seguidos por las televisiones y sus medios digitales (39%). El 73% se informa en medios periodísticos locales y el 50% también a través de fuentes locales no periodísticas, como instituciones, grupos y personas individuales.

Pérdida de credibilidad

El Digital News Report 2020 refleja que un 36% de los internautas españoles dice confiar habitualmente en las noticias, el nivel más bajo de credibilidad informativa desde 2015 (34%), y supone siete puntos menos que el año pasado.

Los investigadores apuntan como factores que influyen en la pérdida de credibilidad en los medios la celebración de acontecimientos políticos o sociales que polarizan a la sociedad. Así ha ocurrido con las revueltas sociales en Chile (-15 puntos porcentuales respecto al año anterior) y Hong Kong (-16 puntos) y las elecciones en Reino Unido (-13) o México (-11).