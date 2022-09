Música

Matty Healy -voz de The 1975- reveló que Ed Sheeran ofreció a la banda una cantidad insana de dinero para hacer de grupo soporte en sus giras de estadios.

El músico dijo tener un “gran respeto” por la megaestrella mundial y lo elogió por ser siempre “tan amable”, sin embargo, quería que su banda se embarcara en su propia gira.

En una entrevista con The New York Times, la estrella de 33 años dijo: “Es difícil ser grande y decir -de verdad- que no tengo ninguna ambición comercial. Definitivamente, hay un tipo de ‘Si no está roto, no lo arregles’, que es donde, escucha, nunca hemos sabido qué hacer y nunca hemos intentado hacer nada. Así que en el momento en que dejemos de hacer eso, probablemente la cagaremos.”

“Tiendo a decir que no a cosas por dinero. No sé cómo se puede escribir esto sin que sea grosero o inapropiado, pero me acaban de ofrecer una gira de cuatro meses para el año que viene por estadios con el mayor cantautor del mundo que me haría ganar un dinero que nunca he visto ni oído en mi vida.”

Cuando se le preguntó si se refería a Ed, respondió: “Sí. Nos ofrecieron ser el soporte principal y hacer lo que quisiéramos. Piensa en el dinero que crees que nos están ofreciendo -no es sólo un numero, es más o menos lo que podemos ganar por nuestros propios shows- pero encima lo triplica. Es una locura”.

Y añadió: “Lo que me ha impedido hacerlo es porque… no me importa. No vale la pena. No porque no me guste Ed Sheeran. Creo que es, en muchos sentidos, un genio, y hace lo que hace mejor que nadie. Pero abrirse a alguien y no ser real, ese es el tipo de cosas en las que pienso”.

El líder ‘de The 1975 acudió a Twitter poco después de que se publicara la entrevista para aclarar que “no rechazó compartir escenario” con Ed Sheeran. Aclaró:

“Para que quede claro, tengo un gran respeto por Ed Sheeran y no me negué a compartir escenario con él, solo quería hacer nuestros propios shows y él siempre ha sido muy amable conmigo, tanto personal como públicamente, así que no empieces un asunto en Twitter por diversión”.

just to be clear I have mad respect for Ed Sheeran and I didn’t decline sharing a stage with him I just wanted to do our own shows instead and he’s always been so nice to me personally and publicaly so don’t start a twitter thing for fun — Matty (@MatthewTHealy) September 12, 2022

The 1975 se embarcará en una gira por el Reino Unido e Irlanda con su nuevo disco “Being Funny in a Foreign Language” en 2023, que comenzará en Brighton el 8 de enero.

PABLO DE MATTEI

-DJPAUL (AR)-